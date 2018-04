Rodríguez Zapatero: igualdad de género es una vía para luchar contra el hambre

"De todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para mí el primero, el que más deberíamos de valorar, por el cual yo peleé para que fuera el primero, es la igualdad de género entre hombres y mujeres, los derechos de la mujer; ese sin duda alguna es la palanca más poderosa para la cohesión social", declaró el exmandatario (2004-2011) al destacar algunas alternativas para luchar contra el hambre.

En su opinión, "si quieren ver sociedades sin miseria, si quieren ver sociedades sin hambre" hay que nivelar las oportunidades de género.

Asimismo señaló que para solucionar el fenómeno del hambre en el mundo es necesario "mantener la alianza por el planeta Tierra", pues "el planeta puede prescindir de la especie homo sapiens, pero la especie homo sapiens no puede prescindir del planeta" y "si no tomamos conciencia de esto, no lograremos ninguno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible", añadió.

Como otro elemento importante mencionó la "alianza con la inteligencia, con la educación, con la cultura, con los avances tecnológicos", es decir, lograr "una revolución de posibilidades, de alargar la vida, de prever las enfermedades, de hacer que las cosechas de cereal sean perennes".

Para Rodríguez Zapatero se trata "de poner inteligencia y dentro de la inteligencia está la democracia", el cumplimiento de los Gobiernos "sensatos" y la solidaridad para que "los países que se han desarrollado más tarde tengan más posibilidades para desarrollarse".

El expresidente español participó como ponente en una conferencia junto a otros exmandatarios, como Felipe Calderón, de México, y Eduardo Duhalde, de Argentina, en la que plantearon alternativas para la solución del fenómeno del hambre en el mundo.

Muerte de menores

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la nutrición deficiente ha sido la causa de 45 por ciento de muertes de niños y niñas menores de 5 años, lo que equivale a la cifra de 3,15 millones por año.

Asimismo, aproximadamente 100 millones de niños presentan peso inferior al normal y uno de cada cuatro padece retraso en el crecimiento.

La III Cumbre Mundial de Regiones Sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria es un encuentro global para la seguridad alimentaria de ciudades, regiones y países.

"Hambre Cero" responde al segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible, que tiene como fin poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

