¿Cuál es el objetivo verdadero del partido de Puigdemont?

BARCELONA (Sputnik) — El objetivo de Junts per Catalunya (JxCat) —la formación que encabeza el expresidente catalán Carles Puigdemont— es materializar la República catalana durante esta legislatura, aclaró la portavoz del partido, Elsa Artadi.

"El objetivo no es el gobierno, no es investir a una persona u otra: el objetivo es hacer República y, por tanto, hemos de ver todo aquello que nos lleva a hacer República, desde la internacionalización, el Consejo de la República, el proceso constituyente, las políticas sociales que hagamos, el enfoque de la legislatura desde la Generalitat (Gobierno catalán) pero también el rol que tiene el Parlamento… Todos estos elementos y muchos más", explica Artadi en una entrevista publicada por Vilaweb este 26 de abril.

Según la diputada, los esfuerzos del independentismo han de centrarse ahora en "comenzar a enterrar todos estos elementos que a veces han sido moneda de cambio en una negociación y comenzar a andar".

"El país nos pide que hagamos efectiva la República, ¿cómo se rompe el círculo? Se rompe andando", insiste Artadi, que pide al resto de partidos no seguir "lamiéndose las heridas", sino "continuar nuestro camino y avanzar hacia la República".

Elsa Artadi añadió que JxCat apuesta por una "confrontación productiva" con el Estado español.

"Desde nuestro punto de vista entendemos que no hace falta hacer una desobediencia simbólica, o quizá sí en determinados casos, pero hemos de ir hacia una confrontación productiva", asegura Artadi en una entrevista a Vilaweb publicada este jueves.

La diputada catalana explicó que se refiere a "la internacionalización de la cuestión catalana".

"El hecho de que el presidente Puigdemont se encuentre en Europa haciendo política y explicándose, a pesar de los riesgos que corre como persona", dice al añadir que el dirigente independentista "entiende cuál es su rol como presidente de la Generalitat (Gobierno catalán) y por tanto lleva a cabo esta política."

Artadi no descarta desobedecer la legislación y la Justicia españolas "si tiene recorrido y funciona para ir hacia adelante y hacer avanzar la República", "dejando de acatar cuando sea necesario dejar de acatar" y no si es una "cosa estética que no sirve para nada".

La falta de acuerdo entre las fuerzas independentistas en Cataluña llevó a esta comunidad autónoma a una situación de parálisis institucional debido a la división de opiniones entre crear un gobierno efectivo que amplíe la base del autodeterminismo, como defiende Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), o restituir en su cargo a los consejeros cesados por el Gobierno español tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española —que permite al Ejecutivo central, previa ratificación del Senado (cámara alta del Parlamento), intervenir la gestión de una comunidad autónoma— el 27 de octubre de 2017 coincidiendo con la declaración de independencia de Cataluña, como defiende JxCat.

El 24 de abril, la Mesa del Parlamento de Cataluña admitió a trámite una reforma de la Ley de Presidencia que permitiría la investidura telemática de Puigdemont, ya que en arreglo a la legislación actual el candidato a la Presidencia ha de encontrarse físicamente en el hemiciclo durante el debate de investidura.

Asimismo, la Mesa del Parlamento catalán avaló la petición del diputado de ERC Toni Comín —exconsejero de Sanidad que acompañó a Puigdemont hasta Bélgica para eludir la acción de la Justicia española— de delegar su voto, lo que permitiría que el bloque independentista pueda llevar a cabo una investidura efectiva en segunda vuelta sin los votos afirmativos de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), la formación que más reclamó hasta la fecha que el independentismo no abandone la unilateralidad y la desobediencia al Estado español en su hoja de ruta.

Puigdemont se encuentra actualmente en Berlín a la espera de que la Justicia alemana decida su posible entrega a las autoridades españolas —que reclaman su extradición por un delito de rebelión y malversación de fondos en relación con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017—, luego de haber sido detenido a finales de marzo tras cruzar la frontera alemana procedente de Helsinki (Finlandia) camino de Bruselas (Bélgica).