Debate presupuestario refleja el divorcio entre Gobierno español e independentismo catalán

"Frente a la España sin pulso, incapaz de ofrecer vida y futuro a los catalanes, seguirán creciendo en Cataluña las ganas de hacer posible una sociedad más justa socialmente en forma de república", afirmó durante el debate el diputado independentista Joan Tardà, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Durante su intervención, Tardà rechazó los presupuestos proyectados por el Gobierno porque, a su modo de ver, reflejan la "catalanofobia" del Partido Popular de Mariano Rajoy, además de ayudar "a que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres".

Entre sus motivos para rechazar los presupuestos, el portavoz de ERC recordó la existencia de informes del Gobierno catalán que apuntaban a que Cataluña aporta al Estado 16.000 millones de los que recibe, un déficit fiscal que el propio Gobierno central cifró en torno a los 10.000 millones.

"La mayoría española no ha tenido ningún reparo en abusar de la minoría demográfica catalana, como viene reflejándose año tras año en los Presupuestos Generales del Estado", señaló Tardà, antes de añadir que "vistos estos presupuestos, no debe extrañar que una parte del pueblo catalán no quiera ser gobernada por esta España sin pulso".

Más allá de las cuestiones económicas, el discurso de Tardà se centró en analizar el actual panorama político y judicial en Cataluña, con especial atención al hecho de que nueve de los principales responsables políticos del proceso independentista se encuentren en prisión preventiva.

Según el diputado de ERC, la España de Mariano Rajoy es un país "que ejecuta venganza y escarmiento a través de los magistrados del Tribunal Supremo".

"Ustedes podrán alargar la fase de la confrontación y podrán adoptar presupuestos "anticatalanes", podrán incrementar la escalada represiva con penas duras y masivas, podrán conseguir mantener el silencio de los gobiernos europeos; pero seguiremos protagonizando un proceso cívico, pacífico y democrático", afirmó.

Tardà se mostró convencido de que, pese al enfrentamiento con el Gobierno central, tarde o temprano se llegará a un escenario de "diálogo y negociación" para que "los catalanes puedan decidir qué quieren que sea Cataluña".

El encargado de responder al diputado independentista por parte del Gobierno central fue el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que empezó su discurso reprochando a Tardà sus referencias a supuestas deficiencias de la democracia española.

"La democracia es lo que permite que usted pueda defender sus ideas esta tarde en esta cámara", respondió.

Acto seguido, el ministro recordó que la convocatoria del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre en Cataluña contravenía la legalidad española: "Usted tiene todo el derecho a ser independentista, pero no a saltarse las leyes que rigen en España", apuntó.

El discurso de Montoro incidió en que la actual situación en Cataluña se debe a que los diferentes gobiernos independentistas "abdicaron de su responsabilidad" de "afrontar la crisis económicas" y prefirieron "echarle la culpa a otros" y crear relatos de confrontación.

"[Españoles y catalanes] no somos, como ustedes dicen, unos vecinos; somos los mismos, que es mucho mejor que ser vecinos; somos unos con otros, unidos desde hace siglos, y son ustedes los que están inventando una retórica y una historia que no tienen ninguna base", argumentó el ministro español, que llamó a los sectores independentistas a "dejar de abrir abismos" en su búsqueda de un objetivo que a su modo de ver jamás alcanzarán.

En su turno de réplica, Tardà respondió que no sabe si el proceso durará "uno, diez o quince años", pero se mostró convencido de que ya se llegó a un punto de no retorno que en el futuro llevará a que los catalanes decidan si quieren seguir siendo parte de España.

"Soy catalán y estoy español; pero el ser es la esencia y el estar es la transitoriedad", argumentó.

Tras el intercambio de pareceres entre Montoro y Tardà, tomo el turno de palabra otro diputado independentista, Ferran Bel, del Partido Demócrata Europeo Catalán, al que pertenece el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Este diputado evitó abordar un debate político más amplio pero dejó claro su rechazo a los presupuestos porque "no son buenos ni Cataluña ni para España".

Pese al rechazo de los sectores independentistas y de los grupos de izquierda, está previsto que el Gobierno de Mariano Rajoy consiga los apoyos parlamentarios necesarios para tramitar sus presupuestos, lo que ayudará al Ejecutivo en minoría a cierta estabilidad con la que adentrarse en la segunda mitad de la legislatura.