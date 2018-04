Presidente del Parlamento catalán llama a no repetir elecciones

"No conviene a nadie", dijo en declaraciones a El Nacional.

Torrent pidió que el acuerdo entre los partidos soberanistas incluya una "investidura efectiva" antes de que se agote el plazo, el próximo 22 de mayo.

El presidente de la cámara catalana también llamó a ampliar la base del autodeterminismo con la creación de un frente político para la defensa de los derechos políticos que, a su juicio, el Estado español vulnera.

"No se trata de independencia o no, a la que no renunciamos, sino de apelar a los principios democráticos", explicó.

Y agregó que "ningún catalán puede permanecer impasible ante el recorte de libertades".

© AFP 2018 / Riccardo Pareggiani La Asamblea Nacional Catalana, en contra de repetir elecciones en Cataluña

Torrent evitó pronunciarse sobre una eventual modificación de la Ley de Presidencia —que los servicios jurídicos de la cámara estudiarán esta semana—, lo que facilitaría la investidura del expresidente catalán Carles Puigdemont, puesto que según la legislación actual el candidato a la Presidencia debe encontrarse físicamente en el hemiciclo.

Puigdemont se encuentra actualmente en Berlín a la espera de que la Justicia alemana decida su posible entrega a las autoridades españolas —que reclaman su extradición por un delito de rebelión y malversación de fondos en relación con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017—, luego de haber sido detenido a finales de marzo tras cruzar la frontera alemana procedente de Helsinki (Finlandia) camino de Bruselas (Bélgica).