Rajoy acusa a Puigdemont de haber secuestrado la política catalana

"Convendría que Puigdemont y sus acólitos dejaran de tener secuestrada la política catalana y dieran salida a esta situación", afirma Rajoy en una entrevista publicada este lunes por el diario mallorquín Última Hora.

El mandatario español también apremia a los partidos políticos en Cataluña a formar un gobierno efectivo y dentro de la ley que trabaje "por todos los catalanes, y no sólo por una parte de ellos".

Preguntado por la posibilidad de acordar un referéndum de autodeterminación, Rajoy responde que esta consulta no es posible de acuerdo con la Constitución Española, ya que privaría "a todos los españoles, también a los que viven en Baleares, de su derecho a decidir lo que es su país".

"La Constitución tiene su propio mecanismo para dar satisfacción a quienes quieren hacer un referéndum para salirse de España, pero no es un mecanismo fácil, eso es obvio", explica al agregar que en su cargo como presidente del Gobierno "no puedo tolerar cosas que no dependen de mí, que van contra la Constitución y que son patrimonio de los españoles en su conjunto".

Rajoy también defiende la activación del artículo 155 de la Constitución Española —que permite intervenir una administración autonómica, previa ratificación del Senado (cámara alta del Parlamento español) y aplicado por primera vez tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña del 27 de octubre de 2017— para "devolver la legalidad a Cataluña y cesar a quienes la llevaron a una situación de caos saltándose todas las leyes".

Finalmente, refiriéndose a la situación en otras comunidades autónomas, en particular las de habla catalana, Rajoy advierte contra la posibilidad de crear una factura.

"No creo que ninguna persona quiera para su comunidad la fractura social que se vive en Cataluña", sentencia.