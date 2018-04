La independentista Anna Gabriel cree que España acabará respondiendo a la Justicia europea

"Tengo esperanza, pero desde un punto de vista moral: estamos convencidos de que cuando lleguemos a los tribunales europeos dirán que no hubo rebelión porque no hubo violencia, que es desproporcionado, que ha habido detenciones arbitrarias y vulneraciones graves de los derechos políticos y civiles", afirmó en una charla en la Universidad de Lausana este jueves recogida por los medios locales.

© REUTERS / Albert Gea Cuarenta eurodiputados piden que se libere a líderes independentistas catalanes en prisión

La exdiputada señaló como ejemplo que el Parlamento de Cataluña "no puede elegir al presidente que la mayoría querría tener".

Además, también denunció la "criminalización" que a su juicio padece el independentismo y recordó el caso de Tamara Carrasco, la activista de un Comité de Defensa de la República (CDR) recientemente acusada de terrorismo.

"Quien decía que sin armas se podría hablar de todo era el Gobierno español, el Estado, no nosotros, y lo quisimos creer, pero el Estado demostró que no", lamentó al comentar que Madrid no está dispuesta al "diálogo".

Para la portavoz parlamentaria de la CUP durante la pasada legislatura, los sucesos en Cataluña también afectan al resto de España, donde hubo condenas recientemente a artistas que fueron denunciadas desde la izquierda y los movimientos sociales como un recorte al derecho a la libertad de expresión.

Gabriel se trasladó en febrero a Suiza para eludir la acción de la Justicia española, que la investiga por su relación con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.