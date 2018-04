Oriol Junqueras insiste en que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación

"Cataluña tiene derecho a la autodeterminación", afirmó Junqueras, según explicaron fuentes judiciales a El Nacional.

© AP Photo / Paul White Junqueras pide al Gobierno español diálogo como en el Reino Unido y Canadá

Junqueras también dijo según estas mismas fuentes que "defender la independencia y promoverla es plenamente legal" y ha recordado que el Gobierno catalán solicitó en varias ocasiones al Ejecutivo de Mariano Rajoy la celebración de un referéndum legal sin obtener ninguna respuesta por parte de éste.

"Estamos ante un conflicto político que se ha de solucionar desde la política y nunca judicializarlo", expuso.

El también presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha negado que se produjese violencia durante la jornada electoral del 1 de octubre.

"Somos independentistas, pero antes que independentistas somos demócratas y militantes de la no violencia", ha sostenido en su declaración.

Junqueras ha condenado las cargas de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante la jornada de consulta, una actuación que ha calificado de "inadmisible" y desproporcionada.

"Una votación popular masiva no se podía reprimir por la fuerza", ha sentenciado.

El político catalán, que estuvo al frente del departamento de Economía durante la pasada legislatura, ha negado asimismo la acusación de malversación de fondos y ha asegurado que no se utilizó dinero público en la organización del referendo.

Finalmente, Junqueras ha denunciado que en su procesamiento se "vulnera el principio de legalidad, dado que no he realizado ninguna actuación que pueda interpretarse como constitutiva de los delitos recogidos en la interlocutoria", además de apuntar que la medida cautelar de prisión provisional impuesta por el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo hace que no pueda trabajar con su abogado en su defensa en buenas condiciones, lo que constituye otra vulneración de sus derechos.

El exvicepresidente catalán se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Estremera desde hace seis meses, investigado por su relación con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.