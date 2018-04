Puigdemont acusa a la Justicia española de causar un "inmenso" daño a la democracia

"No respetan el resultado de las elecciones, no respetan la mayoría parlamentaria, no respetan a las Naciones Unidas: el daño a la democracia es inmenso", escribió Puigdemont en su cuenta de Twitter al prometer que los independentistas no permitirán "que sigan pisoteando derechos ni doblegando la democracia".

© REUTERS / Albert Gea Cuarenta eurodiputados piden que se libere a líderes independentistas catalanes en prisión

También Junts per Catalunya (JxCat), la coalición que encabeza Puigdemont, ha criticado la decisión de la Justicia española.

"Que un juez entre para interferir en el derecho exclusivo de los diputados, es un atentado a la democracia que no podemos dejar pasar", ha asegurado el diputado y vicepresidente del Parlamento de Cataluña Josep Costa en una rueda de prensa.

En su turno, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, comunicó a los medios que el partido ha pedido a la Mesa del Parlamento de Cataluña "una reunión de carácter urgente para valorar el alcance político" de la decisión judicial, que calificó de "sin precedentes".

Además: Ciudadanos califica en Bruselas al independentismo catalán de "peligro para toda Europa"

Artadi dijo que "la interlocutoria del juez" que impidió a Sánchez asistir al pleno "no es sorprendente en el resultado, pero sí en las formas, en el contenido y la explicitación", ya que "reconoce que está limitando los derechos políticos de Jordi Sánchez, cree que no puede ser presidente y limita este derecho".

"Razona la interlocutoria diciendo que hay sectores de la sociedad catalana que defienden explícitamente la independencia de Cataluña, y que el compromiso de Jordi Sánchez con la independencia se muestra porque se ha integrado en la candidatura de Junts per Catalunya", agregó la diputada.

© REUTERS / Albert Gea El partido de Puigdemont advierte que España "no respeta las leyes ni los DDHH"

Por ello, según Artadi, JxCat concluye que "Jordi Sánchez no puede ser presidente porque es diputado de nuestro grupo parlamentario, y cualquier candidato de JxCat que propongamos irá a la prisión, como ya ha pasado con el conseller Jordi Turull."

"Ya no se trata de candidatos limpios, sino que los independentistas no son elegibles", ha sentenciado Artadi al señalar que su partido se presentó "a unas elecciones con un programa republicano, la Junta Electoral lo permitió y, en nuestro caso, animamos al presidente Puigdemont a presentarse, pero cuando el movimiento independentista ha ganado las elecciones, hemos visto la reacción."

Tema relacionado: Diputado independentista catalán denuncia que en España se persigue por "ideas políticas"

La interlocutoria, ha agregado, "es el resultado claro de la no aceptación del resultado de las elecciones, es el resultado de secuestrar los votos de las elecciones del 21 de diciembre y es una amenaza que ejerce si aplicas el programa electoral."

© AP Photo / Emilio Morenatti Rajoy ve "modélico" el comportamiento del Gobierno alemán tras la libertad de Puigdemont

La portavoz de JxCat ha hablado incluso de "un golpe de Estado togado" en el que España "ha cambiado el ejército por los jueces".

Sánchez se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de octubre en el marco de una investigación sobre el proceso de independencia en Cataluña, y ya hace poco más de un mes se presentó a una investidura que resultó fallida por el mismo rechazo del juez.

Sin embargo, el también expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) volvió a presentar su candidatura luego de conocerse que el Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió a trámite un escrito del diputado que alegaba vulneración de sus derechos políticos.

Más aquí: Podemos rechaza que se atribuyan delitos de terrorismo a los independentistas catalanes

© AFP 2018 / Javier Soriano Madrid pide "respeto" a la decisión del juez de impedir la investidura de Jordi Sànchez

Dicho comité instó a España a "tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos".

El presidente del Parlamento de Cataluña convocó el 9 de abril el pleno de investidura del próximo presidente del Gobierno catalán para 13 de abril.

Desde las últimas elecciones en Cataluña, convocadas por el Gobierno español tras cesar al Gobierno catalán responsable del proceso independentista, el presidente del Parlamento de Cataluña propuso hasta tres candidatos a la investidura —Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull— sin que ninguna de las candidaturas prosperase por los problemas legales de las personas propuestas o por falta de apoyos.