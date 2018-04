Presidente del Parlamento catalán acusa al Estado de impedir la investidura de Puigdemont

"Puigdemont debería poder ser investido de manera efectiva, pero es el Estado quien lo impide", afirmó Torrent en declaraciones a TV3, la cadena de televisión pública catalana.

Según el presidente de la cámara, Cataluña vive una "anormalidad democrática".

© REUTERS/ Susana Vera Diputado alemán: si Cataluña estuviera en Rusia o Venezuela la historia sería otra

"No nos resignamos", agregó Torrent.

El presidente del Parlamento catalán defendió la investidura del diputado de Junts per Catalunya (JxCat) —la coalición que encabeza Puigdemont— Jordi Sànchez, de la que dijo que es "una investidura que quiere ser efectiva" y que es "perfectamente legal", y señaló que el también expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) "tiene todos los derechos intactos", en referencia a la reciente resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que insta a España a respetar sus derechos políticos.

"Cuesta entender que el Supremo no haga caso de una resolución de la ONU muy clara", lamentó Torrent al insistir en que la cámara está "llevando a cabo la normalidad democrática" frente a "lo que no es normal", es decir, "que el Supremo los tenga en prisión y no les deje salir para ejercer sus derechos".

Torrent también ha acusado a la Justicia española de continuar "con la regresión de derechos políticos" en vez de "protegerlos", y de vulnerar "sistemáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos de Catalunya a través de sus representantes".

"Es evidente que a nivel internacional hay opiniones más generalizadas que convocar referéndums no puede ser nunca delito y nunca delito de rebelión", remachó.

Dirigiéndose a los sectores del independentismo que cuestionan la candidatura de Sànchez, Torrent ha pedido evitar un escenario de nuevas elecciones, ya que en su opinión demostraría que los independentistas "no hemos sido capaces de llegar a acuerdos, construir mayorías".

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, convocó el lunes 9 de abril el pleno de investidura del próximo presidente del Gobierno catalán para este viernes 13 de abril.

© REUTERS/ Antti Aimo-Koivisto Presión en las filas independentistas para investir a Puigdemont presidente de Cataluña

Sin embargo, la candidatura de Sànchez no tiene el apoyo de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), que prefiere a Puigdemont y exige al soberanismo que no renuncie a la unilateralidad en su hoja de ruta independentista, y está asimismo cuestionada por algunos sectores del soberanismo, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que también reclama que sea Puigdemont el candidato a la Presidencia.

Desde las últimas elecciones en Cataluña, convocadas por el Gobierno español tras cesar al Gobierno catalán responsable del proceso independentista, el presidente del Parlamento de Cataluña propuso hasta tres candidatos a la investidura sin que ninguna de las candidaturas prosperase por los problemas legales de las personas propuestas o por falta de apoyos.