Abogado de la exconsejera catalana en Escocia cuestiona el nivel de democracia en España

BARCELONA (Sputnik) — Aamer Anwar, el abogado de la exconsejera de Educación de la Generalitat (Gobierno catalán), Clara Ponsatí, afirma en una entrevista a El Nacional que hará todo lo posible para que su cliente no sea extraditada, ya que no tendría un juicio justo en España, cuyas credenciales democráticas cuestiona.

"No puedes llamarlo democracia cuando niegas derechos a una parte de la población, cuando esta no es igual ante la ley: si estos derechos no existen para el pueblo catalán, eso quiere decir que no hay democracia en España", asegura.

© AP Photo/ Matt Dunham La exconsejera Ponsatí reconoce el vínculo de Escocia con Cataluña

El abogado de Ponsatí ve además un retorno del franquismo a España.

"Estoy de acuerdo con quienes dicen que las acciones del Gobierno español tienen sombras del franquismo", dice al insistir en que "el franquismo ha vuelto a las calles de Cataluña y Barcelona".

Según Anwar, se está "tratando de criminalizar sistemáticamente las aspiraciones independentistas".

"Creo que hay muchas similitudes con el franquismo, no creo que España haya roto con él nunca, la memoria sigue ahí, y cuando ves a agentes de policía atacando a personas que ni siquiera están protestando, que están votando… Eso pasaba en tiempos de Franco, pero no ahora", explica.

Además, recuerda que se ha visto a "personas haciendo saludos fascistas, cantando himnos franquistas o homenajeando al dictador", por lo que España "tiene un problema" con su pasado.

"España es un país en el corazón de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial dijimos 'nunca más' al fascismo, y para aplastar al movimiento independentista se está volviendo a las tácticas franquistas", explica.

Asimismo, el abogado de Clara Ponsatí considera que su cliente no tendrá un juicio justo en España si es extraditada desde Escocia.

"No creemos que la judicatura española sea independiente, no creemos que Clara (Ponsatí) tendrá derecho a un juicio justo", asegura Anwar.

Según el abogado, "España es un país europeo y tiene un sistema judicial, pero cuando se trata de Cataluña se pervierte".

© AP Photo/ Emilio Morenatti El Gobierno español solo contempla la extradición de Puigdemont

"El Gobierno catalán está en el exilio o la prisión, y personas como Clara se enfrentan a condenas de hasta 35 años, ¿por qué? Por promover pacíficamente un referéndum", explica al agregar que "eso no es democracia ni justicia".

También sostiene que los dirigentes independentistas ya han sido "juzgados públicamente": "A ojos de la sociedad española ya han sido declarados culpables", por lo que "no puede enviárselos a los tribunales españoles y que tengan un juicio justo".

"Además, la judicatura española está sistemáticamente seleccionada por el gobierno español, está demasiado vinculada al mismo", por lo que, continua, "su independencia e imparcialidad no pueden ser garantizadas".

Ponsatí fue una de las exconsejeras que se trasladó en octubre de 2017 a Bélgica para evitar su posible detención por parte de las autoridades españolas y recientemente anunció que regresaba a la docencia en la escocesa Universidad de St Andrews.

© REUTERS/ Susana Vera Los partidos unionistas denuncian una deriva violenta de las protestas en Cataluña

Para Anwar, "es una desgracia que en la Europa moderna políticos puedan pasarse el resto de su vida en prisión simplemente por promover un referendo".

Algo así, insiste, "podríamos esperarlo en otro lugar, pero no en Europa".

"El pueblo tiene derecho a decidir su destino, si han de ser independientes o no", añade.

Anwar rechaza los cargos de rebelión con violencia que la Justcia española imputa a la exconsejera.

"La única violencia que muchos de nosotros vimos es la de los policías españoles el día del referéndum", señala al opinar que "lo que tendría que hacer el Estado es poner a sus propios policías por atacar al pueblo catalán: si alguien es responsable de la violencia es el Estado español".