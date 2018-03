Puigdemont insiste en que "no renunciará ni se retirará"

MADRID (Sputnik) — El expresidente catalán y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, lanzó una advertencia a través de su cuenta en la red social Twitter asegurando que "no renunciará ni se retirará".

"Que todo el mundo lo tenga claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de derecho y la justicia por la unidad de la patria", señaló el expresidente catalá que se encuentra recluido en el centro penitenciario de Neumünster (Alemania).

Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 31 марта 2018 г.

​Puigdemont fue detenido por la Policía alemana cuando intentaba entrar la mañana del 25 de marzo en el país desde Dinamarca y el lunes declaró ante la Justicia, que decidirá su posible extradición a España.

© REUTERS/ Susana Vera Abogado de Puigdemont cree que su detención en Alemania fue provocada por España

El político se desplazaba desde Helsinki hasta Bélgica y fue detenido tras la euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le acusa de presuntos delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

El dirigente independentista se trasladó en octubre de 2017 a Bélgica para evitar su posible detención por parte de las autoridades españolas, luego que la Justicia española lo acusase de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña, cargo al que después se sumaron los de malversación de fondos y "rebelión".

Lea más: Los empresarios catalanes temen que el encarcelamiento de Puigdemont derive en desórdenes

El expredisente de la Generalitat ahora está a la espera de que la Fiscalía de Schleswig-Holstein decida sobre si abre el procedimiento de extradición.