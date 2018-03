Suiza analizará la extradición de la exdiputada catalana Marta Rovira

Suiza agrega que no extradita por motivos políticos y no confirmó haber recibido la orden de detención internacional emitida por España.

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dictó una orden de detención internacional para Rovira y reactivó las órdenes de detención para el resto de huidos independentistas, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

© REUTERS/ Eric Vidal Finlandia recibe solicitud de España para la extradición de Puigdemont

La orden de detención para Rovira se produce después de que no haya acudido a la citación judicial de este 23 de marzo y que anunciase su marcha a Suiza.

En una carta dirigida a la militancia de su partido, Rovira anuncia que "emprende un camino duro, un camino que, por desgracia, tantos otros que nos preceden han debido de tomar: el camino del exilio".

En la misiva, la política republicana expresa su "profunda tristeza" y justifica su decisión para no tener que "vivir silenciada interiormente".

"Sentir mi libertad de expresión censurada por unos tribunales que intimidan y que aplican, descaradamente, criterios políticos: cada día, cada hora sentía mi libertad limitada por amenazas judiciales arbitrarias, no me sentía libre, no me reconocía", explica al agregar que estas últimas semanas ha vivido "dentro de una prisión interna".