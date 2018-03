Los nuevos altos cargos independentistas llegan a prisión

La prisión provisional es para el candidato a presidente de Cataluña, Jordi Turull, así como contra los diputados y ex diputadas Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.

Romeva, Rull y Turull permanecerán en la cárcel de Estremera, mientras Forcadell y Bassa irán a Alcalá Meco.

En el centro penitenciario coincidirán con el ex diputado y ex candidato a presidente, Jordi Sànchez; con Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural; con el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el ex consejero Joaquim Forn, que se encuentran en prisión desde hace más de cinco meses.

Los cinco que hoy ingresan en prisión están procesados por rebelión, según el auto que les ha notificado el 23 de marzo el juez Llarena.

A cuatro de ellos, Rull, Turull, Bassa y Romeva, que formaban parte del Gobierno durante la consulta soberanista del 1 de octubre, les añade el delito de malversación por haber desviado supuestamente dinero público para la celebración del referéndum.

El juez justifica las medidas cautelares adoptadas afirmando que se ha visto "agravado" el riesgo de fuga y porque la investigación refleja la "clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial" por parte de los cinco dirigentes independentistas.