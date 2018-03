Otra exdiputada catalana decide abandonar España para eludir la Justicia

Rovira renunció el 22 de marzo por la tarde a su escaño en el Parlamento de Cataluña.

La exdiputada independentista había de comparecer este 23 de marzo ante la Justicia junto con otros cinco políticos catalanes, entre ellos el candidato a la Presidencia de la Generalitat (Gobierno catalán), Jordi Turull.

En una carta dirigida a la militancia de su partido, Rovira anuncia que "emprende un camino duro, un camino que, por desgracia, tantos otros que nos preceden han debido de tomar: el camino del exilio".

En la misiva, la política republicana expresa su "profunda tristeza" y justifica su decisión para no tener que "vivir silenciada interiormente".

"Sentir mi libertad de expresión censurada por unos tribunales que intimidan y que aplican, descaradamente, criterios políticos: cada día, cada hora sentía mi libertad limitada por amenazas judiciales arbitrarias, no me sentía libre, no me reconocía", explica al agregar que estas últimas semanas ha vivido "dentro de una prisión interna".

© Sputnik/ Jordi Boixareu Puigdemont continuará viajando a pesar de la amenaza de retirarle el pasaporte

Con Rovira, son ya siete los políticos independentistas investigados por su relación con la organización delunilateral de autodeterminación del 1 de octubre que han optado por autoexiliarse: el expresidente Carles Puigdemont, el exconsejero de Sanidad Toni Comín, la exconsejera de Agricultura Meritxell Serret y el exconsejero de Cultura Lluís Puig se encuentran en Bélgica; la exconsejera de Educación Clara Ponsatí, en Reino Unido; y la exdiputada de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) Anna Gabriel, en Ginebra (Suiza).