La alcaldesa de Barcelona visita a los independentistas presos en Madrid

Avui he visitat Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Quim Forn a la presó (tb volia veure Oriol Junqueras però no ha estat possible). Que estiguin en presó preventiva és injust. Que estiguin a centenars de quilòmetres de casa seva és cruel. Han de quedar en llibertat quan abans (1/2)