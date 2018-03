Convocan una manifestación en Barcelona para quemar fotos del Rey de España

Los CDR llaman a sus militantes y simpatizantes a concentrarse en la Plaza del Diamant de Barcelona a las 21.00 horas (hora local) para quemar retratos del monarca español.

El lema de la concentración es "Borbó i constitució al fogueró" (Borbón y Constitución, ¡a la hoguera!).

© AP Photo/ Francisco Seco El Ayuntamiento de Barcelona no colgará el retrato del rey de España en su salón de plenos

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ha manifestado ya su apoyo a la acción de protesta.

El 13 de marzo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España a indemnizar a dos personas que habían sido condenadas a penas de prisión en 2007 por la quema de fotos de la entonces pareja real vigente, el Rey Juan Carlos I y la Reina Sofía.

El TEDH considera que la pena de prisión impuesta a estas dos personas "no fue proporcionada" al "objetivo legítimo" de conseguir "la protección de la reputación o los derechos de un tercero" y, además, considera que ese castigo "no es necesario en una sociedad democrática", ya que no se pretendía insultar y vilipendiar al Rey de España, sino que se trataba de una denuncia sobre "lo que el Rey representa" como jefe de Estado, lo que se enmarca "en el ámbito de la crítica política o la disidencia" hacia la monarquía "como institución".

Estrasburgo enmarcó la quema de la fotografía como un acto de "provocación" en un "grado permisible" para "transmitir un mensaje crítico en el contexto de la libertad de expresión" y concluyó que la pena criminal impuesta a los responsables interfiere con el derecho a la libre expresión y, en consecuencia, supone una violación del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

En los días posteriores, independentistas volvieron a quemar retratos del Rey de España en varias manifestaciones en Cataluña.