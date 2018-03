Los partidos independentistas en Cataluña tienen un preacuerdo para formar Gobierno

La secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, ha anunciado desde el Parlamento de Cataluña que tiene un preacuerdo con Junts per Catalunya (JxCat) —la formación que lidera el expresidente Carles Puigdemont— y que esta información ha sido transmitida ya al presidente de la cámara, Roger Torrent.

"Le hemos comunicado que tenemos un preacuerdo con JxCat para dar apoyo a Jordi Sànchez" como candidato a la Presidencia, ha anunciado Rovira en su comparecencia junto al diputado republicano Raül Romeva.

El objetivo, ha añadido, es poder "tener un Gobierno efectivo en Cataluña", algo para lo que han trabajado "intensamente".

"Para trabajar por la República, lo primero que hemos de hacer es recuperar las instituciones", ha afirmado Rovira.

Elsa Artadi, portavoz de JxCat, confirmó después la existencia de dicho preacuerdo, que espera tener cerrado antes de trasladar a la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).

Artadi ha detallado que "se está trabajando en un nuevo documento" para que esta formación pueda sumarse al acuerdo.

La CUP se manifestó el pasado fin de semana en contra de apoyar la investidura de Sànchez.

El portavoz de este partido de la izquierda independentista radical, Carles Riera, afirmó este 5 de marzo que su formación —del voto de sus cuatro diputados depende la estabilidad parlamentaria del bloque independentista— no tiene ningún problema con el candidato de JxCat, pero dejó claro que no permitirán la investidura mientras el resto de partidos no muestren disposición a continuar con la vía "republicana" de la desobediencia.

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, propuso este lunes al diputado JxCat y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a la Presidencia de la Generalitat (Gobierno catalán), luego de mantener una ronda de contactos con los partidos la tarde deL 5 de marzo.

Sànchez —quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real sin fianza desde el 16 de octubre de 2017, investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de sedición— se convierte así en el nuevo candidato a la Presidencia luego que Puigdemont anunciase que se apartaba "provisionalmente".