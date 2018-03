Carles Puigdemont, retratado por la fotógrafa de Nelson Mandela

Edelstein ha hecho públicas sus fotografías a través de su cuenta de Instagram, capturadas poco después del discurso en el que Puigdemont propuso a Jordi Sànchez como candidato a la investidura de presidente de la Generalitat (Gobierno catalán).

La prestigiosa fotógrafa, que ha trabajado para cabeceras como The New York Times, The New Yorker, Time o Vanity Fair, define a Puigdemont como "un hombre valiente que se enfrenta al Gobierno español" y como "presidente catalán exiliado".

El dirigente independentista se encuentra actualmente en Bélgica con el fin de eludir la acción de la Justicia española, que lo acusa de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.