Expresidente catalán revela informaciones sobre su vida en Bélgica

Entrevistado por el periodista Jordi Basté para la cadena de radio RAC1, Puigdemont aclaró que a la financiación de su estancia en Bélgica no se destina "ni un euro público" y se basa en aportaciones propias, de su entorno e ingresos solidarios, y en ningún caso de bancos privados ni grandes empresas.

© AFP 2018/ Josep Lago La casa de Puigdemont en Bélgica 'desaparece' de Google (foto)

Anteriormente, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, afirmó que "un fugado de la Justicia no va a vivir el erario público" y destacó "la determinación del Gobierno de utilizar todos los recursos a su alcance para impedir esa burla a la legalidad vigente".

Puigdemont también explicó que su llegada a Bruselas fue en automóvil, desmintiendo las versiones que circularon anteriormente en los medios de comunicación.

El político independentista también calificó de "grotesco" y de "absolutamente esperpéntico", los esfuerzos y recursos que el Gobierno español destinó a proteger las fronteras en enero, cuando circuló el rumor de su posible regreso para ser investido presidente de la Generalitat (Gobierno).

Puigdemont criticó asimismo la falta de comunicación con otros políticos españoles y catalanes.

"Me llegan dibujos de niños de seis años", aseguró, pero "estos prominentes líderes políticos no me han hecho llegar ningún mensaje", ni por correo electrónico ni por carta, puntualizó.