Podemos denuncia operación para generar miedo mediante la "amenaza rusa"

"El problema quizás no sea la amenaza rusa, sino que detrás de esto hay una operación para generar miedo y poder restringir derechos y libertades", dijo Del Olmo durante su participación en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados.

De nuevo, esta comisión volvió a discutir sobre las presuntas operaciones de injerencia sufridas por España mediante campañas de desinformación durante los peores momentos de la crisis institucional en Cataluña.

Esta vez la discusión se produjo con motivo de la comparecencia de Carlos Sánchez Almeida, director jurídico de Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, que evaluó junto a los diputados cuestiones relacionadas, entre otras cosas, con el acceso a la información en internet.

Durante el desarrollo de la sesión, el senador español Ignacio Cosidó —perteneciente al Partido Popular, la formación política que actualmente Gobierna en España— dijo poder afirmar "objetivamente" que España fue víctima de una campaña de desinformación.

El Gobierno de España dijo en distintas ocasiones disponer de información que apunta a que en los momentos más críticos la crisis catalana proliferaron presuntas informaciones falsas en perfiles de redes sociales favorables a la independencia de Cataluña desde servidores "que tenían su sede en territorio de Rusia o de Venezuela".

En todo momento Madrid dejó claro que esa información, de la que no se ofrecieron detalles en abierto, no implica necesariamente que los gobiernos de esos países o sus medios públicos trabajaran para desestabilizar a España.

El diputado Juan Manuel del Olmo mantuvo que la desinformación es un "problema que hay que abordar", pero restó importancia a los discursos "alarmistas" al respecto.

"Todavía no se ha demostrado que España haya sufrido una alarmante epidemia de noticias falsas; al contrario, un análisis independiente realizado por Reuters y la Universidad de Oxford desacredita el discurso político alarmista", argumentó Del Olmo.

Según ese informe, prosiguió el diputado de Unidos Podemos, las noticias falsas en España tuvieron un alcance que no llegó al 1 por ciento de los usuarios en internet.

En su intervención, el diputado de podemos insistió en que, al menos por el momento, ninguno de los actores que denunciaron una campaña de injerencia rusa pusieron sobre la mesa pruebas que acrediten tales acusaciones.

Por ello, reprochó al Gobierno haber puesto sobre la mesa la posibilidad de elaborar mecanismos para luchar contra la presunta desinformación desde instancias gubernamentales, lo que a su modo de ver abriría la puerta a vulneraciones a la libertad de expresión.

Del mismo modo, recordó que Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España no detectó ningún ciberataque procedente del Gobierno ruso o de otro Estado en relación con la crisis institucional vivida en Cataluña en los últimos meses, según informó el Centro Criptológico Nacional (CCN).

"No eran hackers rusos"

El director jurídico de Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Carlos Sánchez Almeida, recordó al término de su comparecencia que, hasta el momento, las investigaciones relacionadas con ataques informáticos relativos al referéndum catalán apuntan exclusivamente a la responsabilidad de ciudadanos españoles.

"Lo que se han encontrado los jueces y la Policía es que eran de aquí, no eran hacker rusos", dijo Sánchez, que en tono irónico opinó que en España "hay tan buenos hackers que no necesitamos para nada a los rusos".

Este experto destacó que, de haberse producido ataques de otros países, estos ya habrían sido localizados gracias "a la facilidad de internet" para "trazar el origen de la información".

Sánchez invitó a los diputados españoles a "no buscar en las estepas rusas el odio que está naciendo aquí" y recordó que "la única verdad es la judicial", por lo que insistió en que los diputados no deberían mostrar cautela a la hora de tratar asuntos "no probados".

Durante su intervención, Carlos Sánchez afirmó que el asunto de la desinformación y las noticias faltas debe ser abordado por las autoridades para garantizar el mejor acceso posible a una información veraz, pero siempre desde la mesura y rechazando la creación de "autoridades que digan qué es verdad y qué no lo es".