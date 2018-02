La CUP contraprograma al canciller español en Ginebra y denuncia la situación en Cataluña

En la conferencia, titulada "Sovereignty of Catalonia and respect of political rights" (La soberanía de Cataluña y el respeto de los derechos políticos), participó de manera destacada el exdiputado de la formación independentista David Fernàndez.

"El Estado español oculta y manipula lo que está pasando en Cataluña y lo está haciendo delante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU", afirmó Fernàndez al agregar que "en tiempos de posverdad, el Estado español manipula lo que ocurre en Cataluña y en la sociedad española".

Según explicó el activista, "la sociedad catalana hace muchos años que está regida por una ley que nunca se votó, un Estatuto recortado desde Madrid y se han suspendido hasta 40 leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña".

"La causa general que está instruyendo el Estado español contra Cataluña acabará en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo", añadió.

Fernàndez recordó que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los presidentes de "las dos organizaciones civiles catalanas, democráticas y pacifistas más importantes, están encarcelados", investigados por su participación en la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

Asimismo, el exdiputado mantuvo que "en España los delitos terroristas se castigan con menos años de prisión que lo que hacen los políticos catalanes de forma pacífica".

"Cuando decimos que no podemos gobernarnos es que no podemos gobernarnos", sentenció al acusar al Gobierno español de saltarse sus propias leyes: "En nombre de la ley, se saltan la ley: han disuelto un Parlamento y han cesado al Gobierno", aseguró Fernàndez.

Dastis se desplazó hasta Ginebra para asistir a la sesión ministerial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que comenzó este 26 de febrero.

También en esta ciudad suiza se encuentra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que se trasladó desde Cataluña la semana pasada para eludir la Justicia española, que la investiga por su relación con el referendo de autodeterminación; la exdiputada alega que en España no tendría un juicio justo.