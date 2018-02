Gobierno español no cree que Suiza niegue la extradición de exdiputada catalana

MADRID (Sputnik) — El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que el Ejecutivo "no ve motivos" para que Suiza niegue la extradición a España de la exdiputada independentista de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Anna Gabriel.

"No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades suizas no concedan la extradición de una persona investigada por el Supremo", aseguró Catalá a los periodistas este miércoles, a su salida del Pleno del Congreso.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dictará este 21 de febrero una orden internacional de detención contra la exdiputada por no acudir a declarar como imputada en el marco de la investigación por el referéndum del 1 de octubre

La orden de detención se cursará "también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por si esta dirigente volviera a España".

La orden interna­cional es el paso previo obligado para plantear después una petición de extradición.

Catalá explicó que España tiene un tratado con Suiza en el que se establecen las circunstancias en las que se pueden conceder las extradiciones y que si el juez español solicita la entrega de Gabriel por los delitos que le atribuya, "el Ministerio de Justicia lo tramitará a la autoridad administrativa suiza, que a su vez lo enviará al juez competente".

"Habrá que ver qué delitos en su caso se le imputan y ver si existe el principio de la doble incriminación, esto es, si los delitos por los que se le pueda hipotéticamente acusar en España son delitos existentes en Suiza", recalcó el ministro.

El dirigente insistió en que "si todo eso funciona, no hay que prever dificultad".