Ministro de Justicia español a exdiputada en Suiza: "Cada uno es responsable de sus actos"

"Cada uno es responsable de sus actos, si alguna obligación tenemos los responsables políticos es la ejemplaridad, esa debería ser una característica que lamentablemente no siempre sucede", ha dicho Catalá a los medios de comunicación.

© REUTERS/ Marcelo Del Pozo El PP catalán llama "cobardes" a una exdiputada independentista en Suiza y a Puigdemont

El ministro de Justicia realizó sus declaraciones antes de inaugurar el I Congreso Europeo de Derecho y Gastronomía que se celebra a partir de este lunes en Madrid."

Gabriel tiene que "defender sus planteamientos con todas las garantizas que existen", ha insistido Catalá al añadir que, de no hacerlo, tendrá que explicar al resto de ciudadanos por qué tiene "una condición distinta, por qué no tiene que cumplir las leyes y por qué no acude ante un tribunal cuando se le cita".

Lea más: El PP advierte de una expansión del independentismo a otras zonas de habla catalana

El ministro comparó a la exdiputada de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) con el expresidente Carles Puigdemont, que se encuentra en Bélgica, al comentar que, de no regresar a España para declarar ante la Justicia, su actitud "sería muy demostrativa" de cómo entienden "como un privilegio" la política y de cómo se ponen "al margen y por encima de la ley".

"No es un tema de personas sino una cuestión de partidos, quien comparece en las elecciones son los partidos y hay quien ha tenido la mayoría para formar gobierno y creo que ya va siendo hora que los ciudadanos catalanes tengan un gobierno que se ocupe de los problemas del día a día", ha reiterado.

Gabriel se encuentra en Ginebra, donde prepara su estrategia de defensa, según informa la CUP a través de un comunicado luego que El Periódico revelase su paradero.

Le puede interesar: La CUP pedirá a la Justicia investigar la neutralidad de la Policía en el referéndum catalán

La exdiputada independentista está llamada a declarar en el Tribunal Supremo español este 21 de febrero, pero podría rehusar hacerlo y permanecer en Suiza.

© AP Photo/ Emilio Morenatti La CUP no considera al Tribunal Supremo español competente para juzgar a sus cargos

La CUP considera en su comunicado, publicado en la madrugada al 18 de febrero, "absolutamente central la dimensión internacional" a la que pueda contribuir la formación.

El expresidente catalán se encuentra en Bélgica, país al que llegó huyendo de la persecución de las autoridades españolas luego que los tribunales españoles le acusasen de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.