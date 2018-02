Líder de la oposición: Puigdemont "tendrá que irse a Eurodisney" si quiere ser presidente

"Si Puigdemont quiere ser investido presidente va a tener que irse a Eurodisney o coger la corona del roscón de reyes", afirma en una entrevista con el medio Crónica Global.

© AFP 2018/ Josep Lago Inés Arrimadas, la esperanza de la oposición al independentismo

Arrimadas reivindica el papel de su partido — el más votado en las pasadas elecciones del 21 de diciembre— como freno al independentismo, que "ha servido mucho más que todo lo que ha hecho el Gobierno de España a nivel internacional, que ha sido mínimo".

"Una parte del independentismo no acepta que no tiene una mayoría social, que no han ganado las elecciones y que la fuerza política preferida por los catalanes es Ciudadanos", insiste la jefa de la oposición en Cataluña.

Arrimadas describe a su formación como "un partido reformista y útil para toda España" y considera que esos valores son la razón de su atractivo para muchos votantes, también en Cataluña.

Con todo, reclama "realismo" al Partido Popular de Mariano Rajoy, quien le pide que se presente como candidata a un debate de investidura.

"La realidad es que hay una serie de formaciones que suman 70 escaños y nosotros no", reconoce en referencia a la mayoría independentista en el Parlamento.

Sin embargo, los independentistas, agrega, "deben asumir que no pueden seguir con la matraca del independentismo, que no pueden incumplir las leyes".

En la entrevista Arrimadas también defiende la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que permite al Ejecutivo central intervenir una administración autonómica.

"Creo que fue la mejor elección dentro de las que había, no había soluciones mágicas o perfectas, existían diferentes opciones y ésta fue la menos mala", asegura.

Arrimadas también se reconoce "partidaria de la reforma de la Constitución", pero matiza que ésta necesita "consenso y contar con expertos".

"España debe perder el miedo a ser reformada porque es la única vía para que siga unida, pero reformar la Constitución para contentar a Puigdemont, no, porque no hay nada que le vaya a contentar", asevera.

Asimismo, la líder de Ciudadanos acusó a TV3, la televisión pública catalana, de favorecer al independentismo y anunció que de llegar su partido a la Generalitat (Ejecutivo catalán) modificaría la ley que la regula.

"Creo sinceramente que hay que despolitizar TV3 y se hará cuando gobernemos Cataluña y podamos reformar la ley que regula los medios públicos", asegura Arrimadas este miércoles en una entrevista con el medio Crónica Global.

Para la jefa de la oposición, TV3 es "de forma descarada" una "herramienta del independentismo".

"Antes intentaban disimularlo, pero ahora es lo único que les queda, como no les dan bola a nivel internacional, es su último reducto", añade.

Arrimadas sostiene, dirigiéndose a quienes critican sus acusaciones, que "defender la politización de TV3 es atacar a Cataluña y su pluralidad, su dinamismo".