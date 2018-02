Los jóvenes españoles, más 'enganchados' a internet que a las drogas

La dependencia de internet y de las redes sociales se está convirtiendo en un problema de salud en el mundo entero. No tener acceso a la red de redes, no poder contestar los mensajes de forma inmediata o no subir una foto al instante puede producir una ansiedad muy profunda, afirma el periódico La Razón.

© AFP 2018/ Yamil Lage ¡Cuidado! Podrías ser víctima de la adicción del siglo XXI y no saberlo

Según el Observatorio Español de la Droga y la Toxicomanía, en un informe realizado en 2016, el consumo habitual de cocaína, heroína, cannabis, éxtasis y anfetaminas sumaba un 14,3% al inicio de la adolescencia.

Mientras tanto, para un 18 % de los jóvenes, Facebook, Snapchat e Instagram están sustituyendo a la vida real. Por este motivo se han desarrollado programas en clínicas y ONGs para rehabilitar a personas adictas a estas tecnologías, asegura el diario español.

Lea también: Nuevas adicciones: abre sus puertas una clínica para enganchados a Facebook

Andrés Carmona, experto en el trabajo con menores y jóvenes de la Unión Nacional de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente de España, explicó al periódico que cuando se trata de las drogas tradicionales, se intenta romper con la actividad que genera esa adicción.

"En cambio, sobre los videojuegos y las redes sociales contamos con un hándicap importante: los chicos van a tener que seguir usando estas herramientas el resto de su vida, por lo que no se puede extinguir el uso radical de las mismas", comenta.

Se considera que casi dos de cada 10 adolescentes viven inmersos en una burbuja digital, lo que se asocia a un incremento del fracaso escolar y al consumo de drogas, según la 'Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2024', un documento aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Por lo tanto, el objetivo es identificar el uso problemático que se hace de la red y, a partir de ahí, determinar las áreas que pueden verse afectadas.

Uno de ellos es, sin duda, el juego tanto online como presencial. El proyecto señala que el 44,8% de las personas con este problema —que son un 0,9% del total— han jugado antes de alcanzar la mayoría de edad. Es más, el 9,8% reconoce haber apostado dinero. En la Estrategia, que estará en marcha en 2018, ya se prevé regular la publicidad para que no incluya mensajes que inciten al juego.

Le puede interesar: Hacerse demasiadas selfis puede constituir un trastorno mental

El documento llama la atención sobre las nuevas aplicaciones para encontrar pareja o salir, como Tinder o Grinder, que están introduciendo dinámicas para favorecer las relaciones sexuales, a veces asociadas con el consumo de drogas o alcohol.

Además del uso compulsivo de internet y de los riesgos de las nuevas tecnologías, la nueva estrategia también se enfoca en el consumo de alcohol antes de los 18 años y en las diferencias de género desde la perspectiva de las adicciones.