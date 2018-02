Revelan el candidato alternativo a Puigdemont en Cataluña

Elsa Artadi, la directora de campaña de Junts per Catalunya (JxCat), la coalición que encabeza Puigdemont, será el reemplazo del dirigente independentista, informó la cadena de radio RAC1.

Artadi cuenta con el apoyo de los otros dos partidos independentistas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).

© AFP 2018/ Lluis Gene Elsa Artadi, la directora de campaña de Junts per Catalunya (JxCat)

Según la fórmula negociada por los tres partidos soberanistas, Puigdemont será reconocido presidente legítimo de Cataluña en una propuesta de resolución —que define un posicionamiento político sin efectos prácticos— en el Parlamento catalán tras la convocatoria de un pleno específico.

De este modo, explica el medio Nació Digital, el nombramiento no tendría efectos jurídicos y no pondría en riesgo ni a la Mesa del Parlamento ni a los diputados procesados por el Tribunal Supremo, y expresaría por escrito que si Puigdemont no es investido no es porque carezca de apoyos, sino debido a la obstrucción de la Justicia española.

Los partidos independentistas también acordaron que Puigdemont presida un Consejo de la República desde Bruselas que funcionaría como Ejecutivo, mientras el gobierno en Barcelona asumiría funciones de gestión.

© AFP 2018/ Jonathan Nackstrand Puigdemont lanza un duro mensaje a Rajoy

El Consejo de la República se encargaría asimismo de diseñar una hoja de ruta para hacer efectiva la República catalana e internacionalizar la causa independentista a través de la creación de agencias a tal efecto.

El martes 30 de enero el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, anunció que posponía el debate de investidura de Puigdemont.

"El pleno previsto para hoy queda aplazado, pero en ningún caso desconvocado", aseguró Torrent en rueda de prensa.

El día anterior al pleno aumentaron las especulaciones en torno a un posible regreso del expresidente catalán, que se encuentra en Bélgica, país al que llegó huyendo de la persecución de las autoridades españolas luego que los tribunales españoles le acusasen de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.

El presidente catalán cesado cuenta con el aval de todos los partidos independentistas y fue el cabeza de lista de JxCat, la fuerza independentista más votada en las pasadas elecciones.