La alcaldesa de Waterloo confirma que Puigdemont residirá en el municipio belga

En declaraciones al diario belga 'L'Echo', la alcaldesa de Waterloo, Florence Reuter, aseguró que ha recibido información de sus vecinos de que Puigdemont vivirá en este municipio a 20 kilómetros de la capital belga.

Agregó que no hay "ninguna información oficial en estos momentos" sobre el traslado del político catalán y recordó que el dirigente independentista no está obligado a inscribirse en el registro si no lo desea.

La noticia no ha sido confirmada ni desmentida por el entorno de Puigdemont.

El 31 de enero, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, anunció que pospone el debate de investidura de Puigdemont.

"El pleno previsto para hoy queda aplazado, pero en ningún caso desconvocado", aseguró Torrent en rueda de prensa.

Durante la jornada del 29 de enero aumentaron las especulaciones en torno a un posible regreso del expresidente catalán, que se encuentra en Bélgica, país al que llegó huyendo de la persecución de las autoridades españolas luego que los tribunales españoles le acusasen de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.

El presidente catalán cesado cuenta con el aval de todos los partidos independentistas y fue el cabeza de lista de JxCat, la fuerza independentista más votada en las pasadas elecciones.