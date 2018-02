La CUP revela el acuerdo con otras fuerzas independentistas para investidura de Puigdemont

BARCELONA (Sputnik) — La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) hizo público el acuerdo al que había llegado con Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para investir a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat (Ejecutivo catalán).

El documento, de cuatro páginas, se compone de 14 puntos, el primero de los cuales, según recoge NacioDigital.cat, era la creación de una Asamblea Constituyente el día mismo después de la formación de gobierno y que tendría como objetivo redactar una Constitución para la República catalana.

La Asamblea, precisa el medio, estaría formada por todos los diputados del Parlamento y una representación del mundo municipal.

En el preámbulo del documento se establecía como fin de la presente legislatura "materializar la República catalana".

El acuerdo también preveía poner fin a la segregación de sexo en las escuelas, la recuperación de la gestión pública de la compañía Aigües Ter-Llobregat y planes de choque contra la violencia de género y la corrupción.

El documento, difundido por el propio partido, está fechado a 30 de enero y como lugar no aparece "Cataluña" sino "Països Catalans" (países catalanes), es decir, el conjunto de los territorios de habla catalana.

Los votos de los cuatro diputados de la CUP son necesarios para la formación de un Gobierno estable en Cataluña.

La formación de la izquierda independentista radical ha advertido ya al resto de fuerzas soberanistas sobre los planes de alcanzar un compromiso con Madrid.

"Si alguien piensa que cuando tiene un acuerdo con la CUP se puede echar atrás, que se prepare: que se prepare para una campaña en la calle de denuncia, que se prepare para no tener los cuatro votos de la CUP", afirmó el jueves el diputado Vidal Aragonés.

Además, señaló que su partido "no son cuatro diputados, son 195.000 votos y una organización política decidida, con sus errores y sus aciertos, pero decidida, que no se piensen que somos un político con el que se puede tener un acuerdo y al día siguiente no".

Anteriormente, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, anunció que pospone el debate de investidura de Puigdemont.

"El pleno previsto para hoy queda aplazado, pero en ningún caso desconvocado", aseguró Torrent en rueda de prensa.

Durante la jornada del 29 de enero aumentaron las especulaciones en torno a un posible regreso del expresidente catalán, que se encuentra en Bélgica, país al que llegó huyendo de la persecución de las autoridades españolas luego que los tribunales españoles le acusasen de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.

El presidente catalán cesado cuenta con el aval de todos los partidos independentistas y fue el cabeza de lista de JxCat, la fuerza independentista más votada en las pasadas elecciones.