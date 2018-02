La CUP advierte que llevará a cabo acciones si no hay acuerdo de Gobierno en Cataluña

BARCELONA (Sputnik) — La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) llevará a cabo acciones que puedan comportar incluso "prisión y exilio" si no hay un acuerdo de Gobierno en Cataluña, afirmó el diputado de la formación Vidal Aragonés.

"La representación política se tiene que sacrificar por las libertades colectivas", ha explicado Aragonés a La Xarxa al agregar que "no pasa nada si se ganan libertades".

El parlamentario de la CUP ha advertido al resto de fuerzas soberanistas sobre los planes de alcanzar un compromiso con Madrid: "Si alguien piensa que cuando tiene un acuerdo con la CUP se puede echar atrás, que se prepare: que se prepare para una campaña en la calle de denuncia, que se prepare para no tener los cuatro votos de la CUP", ha dicho.

Además, ha señalado que el partido de la izquierda independentista radical "no son cuatro diputados, son 195.000 votos y una organización política decidida, con sus errores y sus aciertos, pero decidida, que no se piensen que somos un político con el que se puede tener un acuerdo y al día siguiente no".

Lea también: Carles Puigdemont: ¿presidente o prisionero?

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, anunció que pospone el debate de investidura de Puigdemont.

"El pleno previsto para hoy queda aplazado, pero en ningún caso desconvocado", aseguró Torrent en rueda de prensa.

© AFP 2018/ Jose Jordan El PP advierte de una expansión del independentismo a otras zonas de habla catalana

Durante la jornada del 29 de enero aumentaron las especulaciones en torno a un posible regreso del expresidente catalán, que se encuentra en Bélgica, país al que llegó huyendo de la persecución de las autoridades españolas luego que los tribunales españoles le acusasen de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.

El presidente catalán cesado cuenta con el aval de todos los partidos independentistas y fue el cabeza de lista de JxCat, la fuerza independentista más votada en las pasadas elecciones.