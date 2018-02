Presidente del Parlamento catalán reafirma la candidatura de Puigdemont

"Puigdemont es el candidato a la investidura y lo seguirá siendo", dijo el presidente del parlamento catalán en una entrevista con RAC1.

Estas declaraciones llegan después de que Torrent aplazara de forma indefinida el pleno de investidura de Carles Puigdemont, que estaba previsto para el 30 de enero.

Torrent explicó que decidió el aplazamiento por la falta de garantías de que se pudiera formar un Gobierno tras el debate de investidura.

Carles Puigdemont, propuesto por Torrent de forma oficial para la investidura, se encuentra en Bruselas desde principios de noviembre para huir de la justicia española, donde se instruye una causa donde es investigado por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia.

El Tribunal Constitucional (TC) de España decidió el 27 de enero por unanimidad suspender la investidura de Puigdemont en el supuesto de que éste no se presentara físicamente en el Parlamento catalán, lo que cerró la puerta a una investidura telemática.

Según el TC, tampoco podrá procederse a la investidura de Puigdemont "sin la pertinente autorización judicial aunque comparezca personalmente en la Cámara".

El Parlamento de Cataluña, según anunció Torrent, presentará alegaciones contra esa decisión para "preservar los derechos del candidato".

La voluntad del presidente del Parlamento de Cataluña es que se haga el debate de investidura solo si se da un escenario en el que haya "todas las garantías jurídicas para que la investidura de Carles Puigdemont sea efectiva".

"Ningún tribunal puede decir quién será el presidente de Cataluña", destacó Torrent durante la entrevista.

Preguntado por los mensajes filtrados en los que Carles Puigdemont se muestra pesimista sobre el futuro del proceso independentista, Torrent rechazó valorar las comunicaciones privadas del candidato.

No obstante, el presidente del parlamento catalán subrayó que no es la primera vez que se decreta la muerte del independentismo catalán y luego éste "no sólo demuestra que está vivo sino que crece".