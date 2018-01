Ciudadanos: investidura de Puigdemont es una "huida hacia adelante"

"La decisión de [el presidente de la cámara, Roger] Torrent no soluciona la situación, solo la retrasa: Torrent está haciendo una huida hacia delante, es la agonía del procés", afirmó Arrimadas en su comparecencia en el Parlamento catalán.

Arrimadas calificó de "vergüenza" lo sucedido este 30 de enero en la cámara y dijo que es algo "que afecta a la imagen de Cataluña en el exterior y del Parlament".

La diputada pidió a Torrent "que trabaje para todos los catalanes y no solo para un señor que está huido en Cataluña": "Pedimos a Torrent que no huya hacia delante", insistió al señalar que para su partido es "de sentido común" que "una persona que está huida de la Justicia no pueda ser investido".

Arrimadas reclamó al presidente del Parlamento catalán que no sea "el principal alargador del procés" y descartó su propia candidatura a la presidencia en caso de obtener el apoyo del Partido Popular (PP): "Si sumáramos, lo haría, pero con la debacle electoral del PP y la herencia de la ley electoral que tenemos lo impide".

La portavoz de C's acusó a los políticos independentistas de vivir "instalados en un 'Matrix' irreal, una situación que no hace más que dañar a la sociedad y economía catalana".

"El nacionalismo siempre rompe, fracturó la sociedad catalana y ahora parece que fractura a los partidos independentistas", remachó.

Arrimadas manifestó que su partido, el más votado en las pasadas elecciones del 21 de diciembre, no quiere "que Cataluña siga siendo espectadora del show de Puigdemont".

"Los ciudadanos merecen más que eso y no pueden esperar: Puigdemont no puede ser President de la Generalitat", sentenció.

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, anunció este 30 de enero que pospone el debate de investidura de Carles Puigdemont, previsto para hoy.

© AP Photo/ Emilio Morenatti Aumentan las especulaciones sobre el paradero de Puigdemont

"El pleno previsto para hoy queda aplazado, pero en ningún caso desconvocado", aseguró Torrent en una rueda de prensa.

Durante la jornada del 29 de enero aumentaron las especulaciones en torno a un posible regreso del expresidente catalán, que se encuentra en Bélgica, país al que llegó huyendo de la persecución de las autoridades españolas luego que los tribunales españoles le acusasen de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.

El presidente catalán cesado cuenta con el aval de todos los partidos independentistas y fue el cabeza de lista de Junts per Catalunya, la fuerza independentista más votada en las pasadas elecciones.