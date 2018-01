Los partidos unionistas insisten en que Puigdemont no será investido

"La ficción de volver a ser el presidente de la Generalitat no va a suceder", dijo este lunes Juan Carlos Girauta, portavoz en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos, la fuerza más votada en las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre.

Pese a que los votantes premiaron el duro discurso de Ciudadanos contra el independentismo situándolo como fuerza más votada en Cataluña, las partidos soberanistas consiguieron reeditar su mayoría en escaños en los citados comicios.

A la vista de esos resultados, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent , propuso el 22 de enero de manera oficial a Carles Puigdemont —que se presentó como líder de la coalición Junts Per Catalunya— como candidato a la investidura para ser presidente del Ejecutivo catalán.

Pese a contar con el apoyo de la mayoría de diputados de la cámara, la viabilidad de la investidura es una incertidumbre dada la situación legal del candidato.

Carles Puigdemont se encuentra huido de la justicia española desde principios de noviembre, fecha en la que se desplazó a Bruselas después de que se abriera una investigación en su contra por instigar una "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.

En las últimas semanas, los partidos independentistas pusieron sobre la mesa la posibilidad de investir al líder independentista de manera telemática o haciendo uso de votos delegados ante la previsión de que éste puedan ser detenido si se desplaza a España.

Esta opción es rechazada por todas las fuerzas no independentistas del Parlamento de Cataluña, así como por los servicios jurídicos de la cámara —cuyo pronunciamiento al respecto no tiene valor legal— y por el Gobierno de España, que anunció su intención de recurrir la investidura ante el Tribunal Constitucional si no es presencial.

Girauta calificó este 23 de enero a Puigdemont como "un prófugo" y le instó a "dejar de poner en ridículo a Cataluña" y volver a España para entregarse ante las autoridades judiciales.

Casi con las mismas palabras se expresó Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular —el partido del Gobierno— en el Congreso de los Diputados.

Hernando calificó a Puigdemont, tras su reciente viaje a Copenhague, como "un botarate de reconocido prestigio internacional" y manifestó su deseo de que "deje de humillar a Cataluña y acuda a los juzgados".

Por su parte, Margarita Robles, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) —la principal fuerza de la oposición en España— calificó el viaje de Puigdemont a Copenhague como un "auténtico esperpento" y le acusó de causar "un terrible daño" a Cataluña en su intento por volver a ser investido.

"Alguien que tiene responsabilidades judiciales pendientes y que no es capaz de estar en Cataluña con los ciudadanos no tiene ninguna razón para pretender ser elegido presidente", sentenció la portavoz socialista.