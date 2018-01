El PSOE apoyará a Rajoy si recurre una eventual investidura de Puigdemont

El líder socialista explicó en un desayuno informativo en la ciudad de Sevilla que su partido, principal fuerza de la oposición, apoyará los recursos que presente el Gobierno ante el TC para "salvaguardar la legalidad en Cataluña" ante cualquier "quebramiento" del Estado de derecho".

"Una Cataluña constitucional no puede tener un presidente inconstitucional", dijo Sánchez, que llamó a "pasar la página negra de Puigdemont" y "cerrar el capítulo de unilateralidad".

Carles Puigdemont se encuentra huido de la justicia española desde principios de noviembre, fecha en la que se desplazó a Bruselas después de que el Tribunal Supremo abriera una investigación en su contra por instigar una "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.

Desde la capital belga, el político catalán se presentó a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, en la que su coalición (Junts Per Catalunya) resultó la más votada entre las fuerzas independentistas, que consiguieron la mayoría de escaños.

El 22 de enero, el presidente del Parlamento de Cataluña propuso a Puigdemont como candidato a la investidura.

Partido Popular: Puigdemont deberá ir directo al juzgado si vuelve a Cataluña

En las últimas semanas, los partidos independentistas pusieron sobre la mesa la posibilidad de investir al líder independentista de manera telemática o haciendo uso de votos delegados ante la previsión de que este y el resto de diputados electos desplazados a Bélgica puedan ser detenidos si se desplazan a España.

Esta opción es rechazada por todas las fuerzas no independentistas del Parlamento de Cataluña, así como por los servicios jurídicos de la cámara —cuyo pronunciamiento al respecto no tiene valor legal— y por el Gobierno de España, que anunció su intención de recurrir la investidura ante el Tribunal Constitucional si no es presencial.