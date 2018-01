Madrid refuerza la vigilancia de fronteras ante un posible retorno de Puigdemont

El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, reveló en declaraciones a la cadena de televisión Antena 3 que Madrid está haciendo todo lo posible para "que Puigdemont no pueda entrar ni en el maletero de un coche".

Zoido explicó que se están realizando trabajos de manera "muy intensa" durante las 24 horas del día para cubrir la frontera de España tanto desde posiciones interiores como exteriores.

El titular de Interior recordó que el límite territorial de Cataluña con Francia "es muy extenso" y "hay muchos caminos rurales y se puede entrar por barco, en helicóptero o por ultraligero", por lo que las autoridades están analizando todas las posibles vías de paso para neutralizarlas.

El expresidente de Cataluña se reunirá este martes con políticos daneses y después tiene previsto dar una rueda de prensa frente al Parlamento de Dinamarca.

Los encuentros forman parte de la agenda del político independentista, que se encuentra desde el 22 de enero a Copenhague, informan los medios locales.

Puigdemont se desplazó hasta la capital danesa para participar en un debate sobre la situación política en Cataluña en la Universidad de Copenhague.

Según los medios en Cataluña, con su viaje Puigdemont busca demostrar que tiene capacidad de mantener una agenda propia y, al mismo tiempo, internacionalizar el conflicto.

Carles Puigdemont se encuentra huido de la justicia española desde principios de noviembre, fecha en la que se desplazó a Bruselas después de que se abriera una investigación en su contra por instigar una "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.

Le puede interesar: La vicepresidenta española pide a Puigdemont que "deje de resucitar a Franco"

Desde la capital belga, el político catalán se presentó a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en la que su coalición (Junts Per Catalunya) resultó la más votada entre las fuerzas independentistas, que consiguieron la mayoría de escaños.

Anteriormente, el presidente del Parlamento de Cataluña propuso a Puigdemont como candidato a la investidura.

En las últimas semanas, los partidos independentistas pusieron sobre la mesa la posibilidad de investir al líder independentista de manera telemática o haciendo uso de votos delegados ante la previsión de que este y el resto de diputados electos desplazados a Bélgica puedan ser detenidos si se desplazan a España.

Esta opción es rechazada por todas las fuerzas no independentistas del Parlamento de Cataluña, así como por los servicios jurídicos de la cámara —cuyo pronunciamiento al respecto no tiene valor legal— y por el Gobierno de España, que anunció su intención de recurrir la investidura ante el Tribunal Constitucional si no es presencial.

Además: Partido Popular en Cataluña considera viaje de Puigdemont una "triquiñuela"

Ante la incertidumbre que se cierne sobre la viabilidad de la investidura a distancia, Zoido destacó que "se ha diseñado un dispositivo" para que el líder independentista no pueda entrar en España sin ser localizado por las autoridades.