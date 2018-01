Podemos pide a Rajoy que convoque un debate del estado de la nación

El debate no se celebra en la Cámara Baja desde 2015, antes de las elecciones de diciembre de ese año.

La convocatoria del debate depende del presidente del Gobierno, pero el líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera que se trata de una "obligación democrática" convocar ese pleno ante la situación "grave" que vive el país.

"No hay debate del estado de la nación desde 2015, y cuando nosotros llegamos al Congreso el Gobierno decidió que ya no tienen sentido", criticó Iglesias en rueda de prensa.

Lea más: Diputado catalán: "Madrid hizo todo lo posible para que no ganáramos las elecciones"

El líder de Podemos anunció que no van "a parar" hasta conseguir que se celebre este debate y ha dicho no tener "ninguna duda" de que el resto de grupos, "en especial los que no apoyan activamente al PP, estarán encantados" de que pueda celebrarse.