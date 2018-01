Observatorio independiente acusa a España de ocultar su verdadero gasto militar

"El gasto militar español asciende a 18.776 millones de euros (…) un gasto muy por encima del 1% del PIB que señala la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pues eleva el crédito en defensa de España hasta el 1,64 del PIB", señala el informe.

Según este observatorio independiente, este desfase se produce, sobre todo, porque Defensa no incluye como gasto militar el coste de las misiones en el exterior o cuestiones relativas a la seguridad social de los militares.

A las misiones exteriores, prosigue el informe, se les asigna un crédito de 14,3 millones de euros todos los años, "cuando en realidad se gastan alrededor de 1.000 millones que son aportados desde un fondo de contingencia".

"Para este año 2017, el Secretario de Defensa Agustín Conde Bajén, en la Comisión de Defensa (…) anunció que el gasto previsto de las misiones en el exterior sería de 1.062,5 millones", dice el documento.

De tener en cuenta este dato, el aumento del gasto militar en 2017 sería significativamente mayor al crecimiento del 32% respecto a 2016 anunciado por Defensa.

En concreto, el informe afirma que, como mínimo, el aumento sería del 45%.

Sin embargo, el observatorio no sitúa en ese porcentaje el aumento del presupuesto en 2017 porque, en su opinión, no se puede establecer una comparación con los datos anteriores ya que esos cálculos no reflejaron el gasto real.

En su informe, el Centro Delàs afirma que el "colosal aumento" del 32% del presupuesto en 2017 estimado por defensa "es consecuencia de las argucias presupuestarias que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha venido aplicando a estpore Ministerio para amagar el gasto militar real a la opinión pública"

"En concreto, el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el de Defensa, desde el año 2012 decidió no incluir el pago de los Programas Especiales de Armamento (PEA) en el presupuesto, para luego, durante el ejercicio, recurrir a la aprobación en el Consejo de Ministros de un crédito extraordinario para hacer frente a los pagos de esos PEA", afirma el documento.

Con esta forma de actuar, el Gobierno consiguió, en plena crisis económica, aparentar que el presupuesto de Defensa disminuía "cuando en realidad aumentaba".

En 2017 el Gobierno no pudo aplicar esa estratagema contable porque el Tribunal Constitucional se lo prohibió.

"Sin la inclusión del pago de 1.824,47 millones de euros de los PEA este año 2017, el presupuesto de Defensa aumentaría un 0,6%", afirma el estudio, que cifra en unos 2.000 millones anuales el desfase entre el presupuesto oficial y el que luego constaba en la liquidación al terminar el ejercicio.

Al margen de todas las complicaciones para obtener datos que reflejen de forma fiel el gasto militar de España, el Centro Delàs criticó también que el presupuesto de Defensa crezca cuando en 2017 se aplicaron "fuertes ajustes en la mayoría de los ministerios".