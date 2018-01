Artur Mas renuncia a la presidencia de la formación independentista PDeCAT

MADRID (Sputnik) — El ex presidente catalán, Artur Mas, dimitió de su cargo al frente de la presidencia de la formación independentista Partido Demócrata Europeo Catalán​​ (PDeCAT).

"Con esta decisión quiero dar un paso más al lado", anunció el mandatario, que afirmó que ha estado meditando desde hacía tiempo esta decisión.

© Sputnik/ Javier Luengo Baja la preocupación de la ciudadanía por la independencia de Cataluña

Artur Mas hace este anuncio antes de "un curso político decisivo" con un resultado electoral "que abre muchas posibilidades".

Esta dimisión se produce dos años después de su primera renuncia, cuando Carles Puigdemont fue investido presidente de la Generalitat al forzar la formación independentista CUP su paso a un lado.

Sin embargo, siempre se ha mantenido en un segundo plano, muy cercano al Gobierno y siguiendo de cerca el proceso soberanista.

Más aquí: España mantiene a su exvicepresidente como un "rehén"

"Seguiré vinculado a la política del país y comprometido", afirmó tras anunciar su dimisión desde la sede de la formación.

© Sputnik/ Jordi Boixareu Puigdemont quiere volver a Cataluña ya como presidente

"No me desentiendo de la política. Hay muchas maneras de estar en política, yo no estaré en primera línea", afirmó.

El político se encuentra inhabilitado desde el pasado mes de marzo de 2017 y lo estará durante dos años para el desempeño de cualquier cargo público por Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por su responsabilidad en la consulta soberanista del 9 de noviembre.

Tras esa sentencia, el Tribunal de Cuentas también le condenó a pagar los más de 5 millones de euros públicos que sufragaron la consulta.

Lea más: Rajoy espera que en Cataluña pronto se forme un Gobierno que acate la ley

Mas desvincula esta decisión de dimitir de la proximidad del día en que se conocerá la sentencia del 'caso Palau', un juicio que acabó hace más de medio año y cuya sentencia debe dirimir si su formación cobró comisiones a cambio de concesiones de obra pública.