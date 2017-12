¿Qué es Tabarnia y por qué su nombre se adueñó de las redes sociales?

El término, acuñado por la plataforma 'Barcelona is not Catalonia' (Barcelona no es Cataluña), se refiere a la petición de crear una nueva autonomía dentro de España que integre gran parte de las provincias de Barcelona y Tarragona. El objetivo de la creación de Tabarnia sería aislar a estas grandes ciudades catalanas, las más productivas en términos de PIB, de la amenaza separatista y de la consiguiente salida de la Unión Europea, informa el periódico español El País citando a los impulsores de la iniciativa.

Los resultados de la elecciones en el Parlamento catalán celebradas el 21 de diciembre revelaron que el apoyo al independentismo catalán en la provincia de Girona y Lleida era más holgado que en Barcelona y Tarragona, donde los partidos constitucionalistas obtuvieron mayoría.

Según el rotativo español, los habitantes de los territorios costeros entre Tarragona y Barcelona comparten varias características y anhelos comunes, como "una alta densidad de población, intensa relación comercial con el resto de España, orgullo por el bilingüismo, mentalidad abierta, mayor renta y mayoría de votos no separatistas".

Los partidarios de la creación de Tabarnia apelan a razones para la división de Cataluña muy similares a las que utilizan en su retórica política los simpatizantes de la independencia de esta comunidad autónoma con respecto a España. En particular, citan como ejemplo el hecho de que "Barcelona paga a la Generalitat un 32% más de lo que recibe". Ese argumento funcionaría a modo de espejo del "Espanya ens roba" (España nos roba, en español) popularizado por algunos sectores del independentismo contrarios a la redistribución territorial de la riqueza en España.

En cuanto al sistema electoral, los promotores a la creación de Tabarnia aseguran que la ley d'Hondt es injusta para la provincia de Barcelona, dado que para conseguir un escaño en el Parlamento catalán un diputado barcelonés necesita obtener 46.000 votos, mientras que un político de Lérida tiene que acumular solamente 20.000.

"Nosotros pensamos que si se consuma el golpe de Estado que pretende dar Carles Puigdemont, a Tabarnia no le interesa continuar en Cataluña", aseguran sus defensores en la página web de Tabarnia. Además, los promotores del concepto proponen celebrar un referéndum sobre la posible escisión de Cataluña y la creación de una nueva comunidad autónoma en octubre de 2019.

