Madrid podría ampliar autonomía de Cataluña tras comicios regionales

Las fuerzas independentistas que concurrieron a las elecciones al Parlamento de Cataluña consiguieron la mayoría absoluta con un total de 70 de los 135 escaños.

"Por el momento resulta difícil hablar de algo concreto, no existe ningún mapa de ruta ni programa de cambios, pero es un hecho evidente que se sentarán a la mesa de negociaciones, y considero que ahora tendrá lugar una variante suavizada de cambios", dijo el experto a Sputnik.

Según Shvéitser, algunos partidos catalanes ya cambiaron su opinión y prefieren que la región siga siendo parte de España, pero pretenden lograr cambios en la esfera económica y de finanzas, que Madrid podría apoyar.

"Tampoco se puede permitir que Cataluña sea más igual que otros, como dijo George Orwell, o sea, obtenga ciertos beneficios adicionales en comparación con las demás comunidades autónomas españolas", destacó el politólogo.

Según Shvéitser, lo ideal sería cambiar las leyes y convertir el país en una Federación, con la ampliación de los derechos de todas las autonomías.

"Por supuesto, no habrá ninguna independencia, pues, hablando en serio, no tienen para donde salir, la UE no los espera, pues está hasta las narices de sus propios problemas, entre ellos el nuevo problema que no quieren ver, el de Tirol del Sur", destacó.

El experto ruso señaló que Madrid no permitirá una agudización de la crisis, y cerrará los expedientes penales abiertos contra líderes catalanes, incluido el exdirigente catalán.

El expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont, se trasladó anteriormente a Bélgica, para evitar la acción de la justicia española, que puede condenarlo a unos 40 años de cárcel si los delitos por los que es investigado se traducen en una acusación formal.

Actualmente, el Tribunal Supremo de España instruye una causa contra una veintena de líderes políticos y civiles catalanes que son investigados por delitos derivados del proceso independentista desarrollado en la pasada legislatura.

Este proceso llevó a la celebración de un referéndum el 1 de octubre pese a la prohibición del Tribunal Constitucional y a la adopción en el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de una resolución en la que se daba por proclamada la república catalana y se instaba al Gobierno autonómico a implementarla, algo que finalmente no sucedió.

Tras la adopción de dicha resolución, el Gobierno español —amparado en el artículo 155 de la Constitución— decidió cesar al Ejecutivo catalán, disolver la cámara legislativa autonómica y convocar elecciones para el 21 de diciembre.

En total, 12 líderes independentistas pasaron por prisión en los últimos meses como parte de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo, que aún mantiene a cuatro personas presas.