Pablo Iglesias pide a Rajoy que "deje de romper España"

MADRID (Sputnik) — El líder del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, invitó al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a no intervenir el autogobierno de Cataluña a fin de seguir profundizando la fractura institucional.

"No apliquen el artículo 155 de la Constitución; actúe como presidente del Gobierno y deje de romper España, señor presidente", dijo Iglesias a Rajoy este 11 de octubre durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

En su intervención parlamentaria, el líder de Podemos pidió a Rajoy abandonar su interpretación legalista del problema en Cataluña porque a su modo de ver es un impedimento para encontrar una solución.

"Hoy aquí no hablamos de un problema de orden público, ni de un problema legal; hablamos de un problema político que tenemos en España desde hace muchos años: el problema de la plurinacionalidad", añadió Iglesias.

Podemos pide a Rajoy que no actúe como partido sino como Gobierno

El líder de Podemos acusó al Partido Popular de Rajoy de haber provocado la ruptura con Cataluña en la última década por bloquear cualquier modificación del modelo autonómico con el único fin de "defender sus intereses de partido".

Tras años de ruptura, prosiguió Iglesias, la única solución posible pasa por dejar votar libremente a los catalanes en un referéndum acordado.

"No tengo hijos, pero me gustaría, y me gustaría que conocieran una España en la que estuviera Cataluña y eso solo ocurrirá si se celebra un referéndum", concluyó Iglesias.