España dice a Cataluña que aún hay tiempo para "reflexionar" y evitar la "fractura"

"Están a tiempo de reflexionar, de tomar una decisión justa y no hacer lo que ustedes quieren sino lo que necesita el pueblo de Cataluña, reflexión, tranquilidad y sosiego, y no la fractura y la ruina, que es lo que hoy pueden ofrecerle si no vuelven a la legalidad y la democracia", afirmó Santamaría durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

La vicepresidenta del Gobierno realizó estas declaraciones en un intercambio de palabras con, Josep Lluís Cleríes, senador del Partit Demócrata Europeu Catalá, la formación de Carles Puigdemont.

El Parlamento de Cataluña celebrará en la tarde de este 10 de octubre una sesión plenaria en la que se analizarán los resultados del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, en el que participaron 2,2 millones de personas (un 43% del censo) resultando ganadora la opción independentista con un respaldo del 90%.

El Gobierno central no reconoce la validez de ese referéndum porque fue declarado contrario a derecho por el Tribunal Constitucional y, además, porque a su modo de ver no cumplió un mínimo de garantías procedimentales.

Sin embargo, está previsto que la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña o incluso el propio Gobierno catalán implementen este martes los resultados, lo que según la ley que da cobertura al referéndum —también declarada ilegal por el Constitucional— supone la adopción de una declaración unilateral de independencia.

A poco más de una hora para la celebración de esta sesión parlamentaria, Santamaría invitó a sus interlocutores en Cataluña a reflexionar y volvió a rechazar cualquier diálogo entre las dos partes porque "no cabe mediación entre la ley y la desobediencia ni entre la democracia y la imposición".