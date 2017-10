Miles de personas salen a calle en España para pedir "diálogo"

"El objetivo es llegar a un acuerdo, que las cosas no se hagan por las malas. La ciudadanía no nos merecemos esta escalada de tensión", explica a Sputnik Julia, una catalana afincada en Madrid y que esta mañana acudió a Cibeles para protestar por la situación actual.

​"España es mejor que sus gobernantes. ¿Parlem? ¿Hablamos?", rezaba el lema de las manifestaciones, bajo el clamor de ciudadanos anónimos que pedían un acuerdo.

Ahora mismo el centro de Madrid con una propuesta: Parlem? Hablamos? pic.twitter.com/6gGkXhJzw5 — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) 7 октября 2017 г.

​La plataforma cívica llamada "¿Hablamos?" –"¿Parlem?" en su vertiente en catalán– emplazó a todos los ciudadanos favorables a la instauración de vías de diálogo entre el Gobierno de España y el de Cataluña a manifestarse frente a los ayuntamientos de sus ciudades en todo el territorio español, una convocatoria que tuvo un gran éxito y que finalmente fue apoyada por partidos como Podemos.

"No queremos bloqueos, tenemos que apostar por la vía del diálogo, por el respeto y el entendimiento", señalaba el manifiesto que se leyó en Madrid y otras ciudades de todo el Estado.

​Varios asistentes transmitieron a Sputnik su miedo ante la falta de diálogo entre el presidente Mariano Rajoy el líder catalán, Carles Puigdemont.

"La falta de diálogo siempre nos ha llevado a consecuencias catastróficas. No queremos volver a ver cargas como las del pasado domingo, no queremos que esta situación se resuelva por las malas. Las alternativas no pueden ser Declaración Unilateral de Independencia o la aplicación del artículo 155 para quitarles la soberanía. Debe primar el entendimiento entre las partes", explica Javier, un simpatizante de Podemos en Madrid.

© REUTERS/ Vincent West España prorroga el despliegue policial en Cataluña hasta el 18 de octubre

Además de la propuesta de vestir de blanco, esta plataforma también llama a los ciudadanos que simpaticen con su mensaje a colgar sábanas blancas en sus balcones.

Durante las últimas semanas, bloques de pisos de todo el país vieron como sus habitantes mostraban su opinión sobre la cuestión independentista colgando en sus balcones y ventanas banderas españolas o catalanas –tanto de corte independentista como la autonómica actual.

"Han sembrado odio, nos enfrentan y dividen. Si no intervenimos como sociedad, España se convertirá en un país difícil de habitar", indica el comunicado de la plataforma convocante.

Durante los últimos días, el Gobierno catalán y diversos actores políticos como Podemos invitaron en repetidas ocasiones al Gobierno español a buscar vías de diálogo.

Lea más: ¿Independentistas o separatistas? Seis pueblos que aspiran hacerse con la soberanía

Sin embargo, el Ejecutivo español mantiene que no tiene nada que negociar con Cataluña mientras sus dirigentes sigan actuando al margen de la legalidad, a lo que el Gobierno catalán respondió asegurando que no modificará una hoja de ruta que cuenta con el respaldo democrático de las urnas y alegando que la legislación "puede modificarse, si es por voluntad popular".

Ante esta situación, la plataforma convocante mantiene que "la convivencia se genera hablando" y acusa a los gobernantes de España y Cataluña de haber sido "incapaces e irresponsables" por "ni escuchar ni hablar".