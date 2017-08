El PSOE llama a no participar en el referéndum catalán del 1 de octubre

Madrid, 2 ago (Sputnik) – La presidenta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Cristina Narbona, llamó a los catalanes a no participar en el referéndum de independencia anunciado por el Ejecutivo autonómico para el próximo 1 de octubre.

"Pedimos que no lo legitimen participando en ese simulacro que los independentistas llaman referéndum pero que va a ser un puro y simple recuento de votos sin ningún valor jurídico", dijo la presidenta del segundo partido con más representación parlamentaria a nivel nacional en una entrevista en la Cadena SER.

Narbona pidió a las personas que en estos momentos puedan tener dudas sobre participar o no en la consulta que se planteen cuáles son las garantías democráticas ofrecidas por las autoridades catalanas.

"Hay una ausencia total de garantías mínimas para que eso se considere una consulta democrática", añadió.

Por ello, Narbona llamó a los partidos no independentistas que defienden la celebración de la consulta como Podemos a no alentar la participación para "que no se legitime algo que solo va a crear frustración" por su valor "nulo".

A su modo de ver, la consulta "no va a tener ninguna consecuencia desde el punto de vista jurídico pero sí va a crear una frustración y a acentuar la fractura que existe".

Ante este escenario, la presidenta del PSOE abogó por solucionar la crisis territorial catalana mediante la creación de una mesa de diálogo en la que plantear una reforma de la Constitución para que los catalanes tengan "una relación más satisfactoria con el resto de España".

Finalmente, Narbona apuntó que su partido apoya el rechazo del Gobierno de Rajoy al referéndum catalán por motivos jurídicos, pero llamó al Ejecutivo a guardar mesura en su respuesta para evitar un agravamiento de la crisis.