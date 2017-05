El vicepresidente catalán ve "imposible" que Cataluña salga de la UE

"Es imposible que Cataluña salga de la UE si se independiza", dijo Junqueras en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía.

© AFP 2017/ Quique Garcia Madrid considera "evidente" que una Cataluña independiente saldría de la UE

Por este motivo, pidió a los empresarios catalanes que estén "tranquilos".

"No solo es imposible, sino que además no le conviene a nadie, y lo que es imposible no puede ser, así que tranquilidad absoluta", insistió vicepresidente.

Las palabras de Junqueras, llegan después de que el ministro de Economía español, Luis de Guindos, alertara de que "nadie en la UE da la más mínima posibilidad a la secesión" y que una hipotética independencia tendría "un impacto extremadamente negativo para la economía".

