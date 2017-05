Experto: si Rajoy no comparece en su moción de censura será una burla ante el Parlamento

"Si finalmente se confirma que el señor Mariano Rajoy va a esconderse, va a huir de nuevo de la actividad parlamentaria y no va comparecer por la moción de censura que hemos registrado contra su Gobierno corrupto, nos parecerá la última burla a este Parlamento y, por lo tanto, la última burla a la ciudadanía", afirmó Gómez-Reino.

Fuentes del Partido Popular confirmaron este 23 de mayo que Mariano Rajoy tiene la intención de no acudir al debate sobre su moción de censura porque el reglamento del Parlamento no le obliga a ello y porque quiere reducir la repercusión mediática de la iniciativa, que previsiblemente no será aprobada.

"Nos preguntamos si Rajoy será capaz también de no comparecer ante la Audiencia Nacional (donde está citado para comparecer como testigo por un caso de corrupción) o si directamente se va a declarar un presidente del Gobierno en rebeldía", añade Gómez-Reino.

En opinión de este diputado "es impensable que esto pudiera llegar a ocurrir en cualquier otra democracia Europea".

El portavoz parlamentario de En Marea recordó que, si finalmente Rajoy no hace uso de la palabra durante el debate que tendrá lugar el próximo 13 de junio en el Congreso de los Diputados, sería "la primera vez en la historia de la democracia" que el presidente del Ejecutivo español procede de esta manera ante una moción de censura.

