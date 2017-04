Conservadores españoles estarían conspirando para controlar el poder judicial

"A ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción", le dijo Zaplana a González a través de un SMS.

Esta conversación fue registrada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el sumario de la Operación Lezo, que investiga una posible financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y el desvío de fondos de empresas públicas para beneficiar a particulares.

Ignacio González fue detenido el miércoles en el marco de esta operación y se encuentra en prisión incondicional sin fianza, mientras que Zaplana está siendo investigado por su presunta implicación.

El intercambio de mensajes entre González y Zaplana se produjo después de que el expresidente madrileño fuese imputado por cohecho y blanqueo de capitales junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por la compra de un ático en circunstancias irregulares.

"Vamos a ver, Eduardo: tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia (…) tenemos a un juez que está provisional (…) tú lo asciendes (…) y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño", le dijo González a Zaplana.

En varios de sus mensajes, González deja entrever que poner y quitar jueces al antojo de los políticos es una práctica habitual.

En su respuesta, el antiguo ministro de Trabajo (y portavoz del Ejecutivo en la segunda legislatura de José María Aznar) apunta a la posibilidad de presionar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para propiciar el nombramiento de un fiscal anticorrupción favorable.

"Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del Fiscal Anticorrupción ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo, se llama Moix, es un tío serio y bueno, hombre, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa (Catalá): 'Oye, Rafa…'. ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte: o los tienes controlados o estás muerto", respondió.

Finalmente, Manuel Moix fue nombrado para el puesto, algo de lo que se congratularon los dos dirigentes conservadores en otra conversación.

La información revelada este 25 de abril por La Sexta señala también que González y Catalá intercambiaron mensajes tras su nombramiento como ministro de Justicia.

En esos mensajes, González felicita a Catalá y éste le agradece el gesto a su interlocutor (ya imputado) mostrando su deseo de que "ojalá se pasen pronto los líos".

Además, el sumario de la Operación Lezo muestra conversaciones entre González y el expresidente del Atlético de Madrid en las que exploran las posibilidades de evitar las investigaciones sobre el escándalo en torno a la compra ilegal de un ático de lujo.

"El juez es el juez (…) no se puede hacer nada", le comentó Enrique Cerezo a González.

Por su parte, el expresidente del Gobierno madrileño trasladó al presidente del Atlético de Madrid su frustración y hasta ironizó con que "pegarle dos tiros a la juez" sería su única alternativa.

"Mira, yo estoy hasta los cojones, o sea, decidme, aquí que queda ¿pegarle dos tiros a la juez? ¿Qué alternativas tengo? ¿No se puede hablar con el fiscal?", dijo González.

Ante esa pregunta, el expresidente del Atlético de Madrid apunta que "habrá que ir a hablar con el fiscal" y decirle que "ya saben ustedes más de los que tenían que saber y estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra".

