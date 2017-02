Concluye la primera jornada del juicio por la consulta soberanista catalana

"Fue completamente legal y democrático", afirmó Artur Mas ante los magistrados, que le juzgan junto a su antigua vicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau por delitos de prevaricación y desobediencia grave.

La causa se centra en la supuesta ilegalidad de la consulta, que se llevó a cabo pese a que el Tribunal Constitucional (TC) la prohibió cinco días antes de su celebración.

En ese proceso participativo participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% votó a favor de la independencia de Cataluña.

La Fiscalía solicita que Artur Mas, actual presidente del Partido Demócrata Europeo Catalán (la refundación de Convergencia Democrática de Catalunya), sea inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante los próximos diez años.

Además, el ministerio público pide que Ortega y Rigau queden inhabilitadas por nueve años.

Los políticos independentistas llegaron al TSJC arropados por 40.000 manifestantes y por el actual presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont.

© REUTERS/ Albert Gea Expresidente catalán defiende la legalidad de la consulta soberanista

La defensa de los políticos catalanes, que no aceptaron preguntas ni de la Fiscalía ni de la Acusación Popular, se basó en argumentar que no incurrieron en un delito de desobediencia porque la providencia del Tribunal Constitucional era ambigua y porque cambiaron el formato de la consulta tras conocer su decisión de declararla ilegal.

Artur Mas explicó que, como presidente del Gobierno catalán que era en aquellos momentos, la máxima responsabilidad política de la consulta recae sobre él.

No obstante, aseguró que no hay base legal para juzgar a los antiguos miembros del Gobierno autonómico porque "la consulta no fue organizada por la Administración, sino por gente de fuera"

"No hubo ningún funcionario que estuviese implicado en la ejecución del 9-N", aseguró Joana Ortega, que, según explicó, "ostentaba la máxima responsabilidad en lo que respecta al diseño y planificación del dispositivo".

© REUTERS/ Albert Gea Unas 40.000 personas apoyan en Barcelona a los encausados por la consulta soberanista

Los políticos independentistas coincidieron en señalar que la consulta pudo celebrarse gracias a la "participación generosa" de 42.000 voluntarios, que se hicieron cargo de llevar a cabo la consulta tras la prohibición del Tribunal Constitucional.

"No teníamos claro el alcance de la providencia del TC", aseguró Ortega sobre las disposiciones del tribunal, a las que Mas se refirió como "imprecisas" dado que "no advertían de las consecuencias legales de no interrumpir el proceso".

Mas allá de las cuestiones legales, el expresidente catalán defendió la celebración de la consulta como parte del cumplimiento de su labor como representante público ya que el proceso participativo fue "la consecuencia de unas elecciones democráticas" y no "una ocurrencia".