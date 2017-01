Otegi pone en duda que España sea viable económicamente sin Cataluña

¿Alguien piensa que si Cataluña se convierte en una república independiente, cosa que al parecer se va a materializar en los próximos meses, el Estado español es viable económicamente?, se preguntó el líder independentista durante una entrevista en Radio Euskadi.

© REUTERS/ Albert Gea Rajoy reitera que no autorizará un referéndum independentista en Cataluña

Otegi estimó que España dejará de recaudar entre 12.000 y 17.000 millones de euros si Cataluña se independiza, por lo que se preguntó "de dónde piensa el Estado español sacar ese dinero para sobrevivir".

A su modo de ver, el proceso independentista catalán hace que, de manera colateral, el concierto económico vasco se encuentre en peligro.

"Si el estado español pierde la aportación catalana, no respetará el concierto económico vasco", aseguró el político vasco, convencido de que "el país se dirige al camino de la miseria y la dependencia".

Otegi considera que el proceso catalán alterará el paradigma económico en España y que "si los vascos no construyen un Estado propio, no podrán acceder a políticas justas".

© REUTERS/ Albert Gea Crece el número de contrarios a la independencia en Cataluña

"No va a haber democratización en el Estado español, no hay Estado español que vaya a reconocer a Euskal Herria como nación y no hay Estado español que vaya a respetar el derecho a la libre determinación", manifestó el líder independentista.

Por todo ello, prosiguió Otegi, Cataluña planea celebrar un referéndum en el que "va a ganar el independentismo" y se va a constituir una República Catalana que, a su modo de ver, va a contar con el reconocimiento de "muchos países en el mundo".