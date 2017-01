El rescate a la banca costó 60.718 millones de euros al sector público español

"Según las estimaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, a 31 de diciembre de 2015, en 60.718 millones de euros", comunicó el órgano.

Los datos publicados por el Tribunal de Cuentas muestran que los procesos de saneamiento más costosos fueron los de CatalunyaBanc (12.676 millones), BFA/Bankia (12.347), la Caja de Ahorros del Mediterráneo (11.065) y Novacaixagalicia (9.159).

El informe, titulado "Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015", detalla que la citada cantidad de 60.718 fue el coste total del rescate para el sector público, pero puntualiza que el proceso obligó a que fueran comprometidos recursos por un valor de 122.122 millones de euros.

El concepto de "recursos comprometidos en la reestructuración", según explicó el Tribunal de Cuentas, recoge el importe monetario de todas las medidas de disposición o compromiso de recursos públicos adoptados por las entidades fiscalizadas.

No obstante, la cantidad de 122.122 millones de euros no supone el coste total del proceso porque en ese concepto se incluyen "importes recuperados posteriormente" o que no llegaron a "materializarse en salidas de recursos públicos".

"Además, debe tenerse en cuenta que las entidades fiscalizadas han obtenido ingresos por ciertas operaciones desarrolladas en el marco de los procesos de reestructuración (como intereses y comisiones), que deben ser computados a efectos de estimar el coste", detalló la entidad.

© AP Photo/ Paul White La morosidad de la banca española sube hasta niveles previos al rescate bancario

Según el informe del Tribunal de Cuentas, la Administración General del Estado también otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración por un importe de 85.965 millones de euros.

Sin embargo, el organismo detalló que el importe pendiente de cobro de la única emisión de avales no amortizada hasta la fecha asciende a 1.059 millones de euros.

El informe destaca que las estimaciones sobre el coste del rescate no son definitivas porque el cálculo final puede variar en función de cómo se produzca la venta de entidades nacionalizadas como Bankia o BNM, en las que el Estado todavía posee más del 60 por ciento de las acciones.