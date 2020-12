La nueva estación orbital de Rusia podrá operar indefinidamente

"Años de vida útil ilimitados", asegura el material de la corporación a disposición de Sputnik. Destacan que sus ingenieros planean lograr este objetivo a través de la arquitectura abierta de la estación y la capacidad de reemplazo de los módulos.

"Fíjense en el segmento ruso de la EEI (Estación Espacial Internacional). Han pasado décadas, pero aún no se ha completado. Surge la pregunta: ¿qué hacer después del final de la operación? ¿Hundirlo o no hundirlo? (...) Un módulo cumple su periodo de funcionamiento, se desacopla y se reemplaza por otro. La estación se vuelve 'eterna'. No habrá que limitar su duración", explicó el director del Instituto de Política Espacial Ivan Moiseev.

En octubre, el primer diseñador general adjunto de la corporación espacial, Vladímir Soloviov, anunció que el diseño de la nueva estación sería similar a otra estación espacial de la compañía, Mir, cuya vida útil concluyó en 2001.

Incluirá al menos cinco módulos: módulo básico; módulo de producción de destino; módulo de soporte de materiales (almacén); módulo de plataforma para ensamblar, lanzar, recibir y dar servicio a naves espaciales y módulo comercial para albergar a cuatro turistas con acceso a wifi.

Estos, a su vez, se crearán sobre la base del módulo científico-energético de la EEI que aún no se ha construido.

De acuerdo con la empresa, se planean lanzar los módulos en órbita utilizando los cohetesdel cosmódromo de. Además, está previsto el acoplamiento regular de un módulo-laboratorio de producción de vuelo libre a la estación, que posiblemente se lanzará en el

Anteriormente RKK Energia reveló que, una vez finalizada la construcción, la nueva estación rusa debería de ser más grande que la estación Mir y el segmento ruso de la EEI. Y su ubicación en la órbita a una altitud de 400 kilómetros y una inclinación de 98 grados permitirá monitorear toda la superficie de la Tierra, principalmente el Ártico y la ruta marítima del Norte.